Ist es wirklich schon fast Winter? In Marktoberdorf sieht es nicht danach aus

Frühling mitten im Herbst: Das könnte man meinen, wenn man die Fotos sieht, die eine Leserin aus Marktoberdorf unserer Redaktion zugeschickt hat.

19.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Dass bereits Mitte November ist und eigentlich der Winter vor der Tür steht, kann man bei Roswitha Feneberg in Marktoberdorf keineswegs erkennen. Für die Jahreszeit ungewöhnliche Bilder von ihrem Balkon erreichten unsere Redaktion.

Grüne Blätter statt braunem Laub

Statt buntem Laub in braun, orange und gelb ranken sich an den Wänden und am Geländer rosa und weiße Blumen entlang – gesäumt von strahlend grünen Blättern. In diesem Herbst zeigte die Sonne so ungewöhnlich oft ihr Gesicht, dass man hätte meinen können, es sei eben schon der Frühling angebrochen. Doch in der Wohnung steht bestimmt schon ein Adventskranz, während draußen noch die Blumen blühen.

