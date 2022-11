Treibstoff, Emissionsreduzierung, Dünger: Was aus Gülle gewonnen werden kann

Christoph Lingg spricht bei Jahresversammlung des Maschinenrings Ostallgäu über die wirtschaftliche Nutzung von Gülle. Von welchen Vorteilen er berichtet.

11.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Einen Vortrag über die energetische Nutzung von Gülle haben die Mitglieder des Maschinenrings (MR) Ostallgäu bei ihrer Jahresversammlung gehört. Treibstoff könne aus der Gülle regional erzeugt werden, nebenher ließen sich Geruchsemissionen reduzieren und Dünger gewinnen.

Bio-Methanol als direkter Ersatz von fossilem Erdgas

Referent Christoph Lingg, Vorsitzender des Maschinenrings Allgäu-Bodensee, setzt große Hoffnungen in ein derartiges Projekt. „Gras ist gespeicherte Sonnenenergie“, sagte der Landwirt. Die Erzeugung von Treibstoff aus Biomassesubstraten in Form von Bio-Methanol (Liquified Bio Methane LBM) sei ein direkter Ersatz von fossilem Erdgas (Liquified Natural Gas LNG). Für diesen Prozess werden die festen Bestandteile von den flüssigen getrennt. Für die bodennahe Gülle-Ausbringung mit Schleppschuhtechnik, die ab 2025 zwingend ist, bringe dieses Verfahren zusätzliche Vorteile.

Lingg ist Mitbegründer der REG GmbH (Regionale Energie Gewinnung), deren Konzept sieht vor, Gülle von den Landwirten abzuholen, zu separieren, zur Energieerzeugung zu nutzen und wieder zurückzuliefern. Dabei wird Ammoniak gebunden und gleichzeitig wertvoller Stickstoff-Dünger gewonnen und die energieintensive Herstellung von Kalkammonsalpeter ersetzt. Um eine derartige Anlage wirtschaftlich betreiben zu können, werde die Gülle von über 10.000 Rindern notwendig sein.

"Landwirtschaft ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung"

„Die Technik und das Wissen sind bereits vorhanden, hier wird nur die Biogas-Technologie neu gedacht. Die Landwirtschaft ist nicht das Problem für den Klimawandel, sondern ein Teil der Lösung. Wenn alles nach Plan läuft, wird die erste Anlage noch 2023 in Isny in Betrieb gehen“, äußerte sich Lingg in seinem Vortrag optimistisch.

Die aktuellen Ereignisse und Krisen geben dem Vorsitzenden des 2600 Mitglieder starken MR Ostallgäu, Josef Schorer, Anlass zu Sorge, besonders die Kostensteigerung bei den Betriebsmitteln stelle die Landwirtschaft vor große Herausforderungen.

Geschäftsführer Michael Eble berichtete von einem Verrechnungswert von 10,26 Millionen Euro, eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Die Betriebshilfe verzeichnete rund 350 Einsätze. Viele Anfragen verzeichnete auch das Angebot für die PV-Anlagen-Reinigung, die vor allem durch den Sahara-Staub in ihrer Leistung beeinträchtigt wurden. Für den angebotenen alljährlichen Winterdienst besteht konstanter Bedarf.

Vorsitzender des Maschinenringes Ostallgäu, Josef Schorer, Geschäftsführer Michael Eble und Referent Christoph Lingg (von links). Bild: Hans Pfefferle

In Zusammenarbeit mit dem Verband Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (VLF) findet am 25. November die „1. Nacht der Landwirtschaft“ im Stadeltheater von Blonhofen statt. Der Galaball wird vom „ Allgäu Quintett“ gestaltet, Kartenverkauf beim Maschinenring unter Telefon 08341/90560.

