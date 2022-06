Jeder Kilometer zählt: In wenigen Tagen startet das Stadtradeln in Marktoberdorf

Am 26. Juni tritt Marktoberdorf beim Stadtradeln wieder in die Pedale. Noch sind Anmeldungen möglich. Können die Erfolge der vergangenen Jahre getoppt werden?

Innerhalb von drei Wochen bis zum 16. Juli möglichst viele zum Radfahren motivieren und gerade für Alltagswege aufs Fahrrad umsteigen: Das ist das Ziel des Stadtradelns. Die Marktoberdorfer und insgesamt auch das Ostallgäu haben dabei in den vergangenen Jahren stets hervorragend abgeschnitten. „Je mehr mitmachen, mitradeln und Kilometer sammeln, desto leichter können wir die Erfolge der Vorjahre übertreffen“, sagt Johannes Auburger, einer der örtlichen Organisatoren – zumal es auch darum geht zu zeigen, wie wichtig das Radfahren für eine Mobilitätswende ist.

Alle Kilometer zwischen dem 26. Juni und 16. Juli zählen

Mitradeln können alle, die in Marktoberdorf leben, arbeiten, in den Kindergarten oder zur Schule gehen oder sonst einen Bezug zum Ort haben. Sie können sich einem Team anschließen oder selbst ein Team gründen. Es zählen alle Kilometer, die vom 26. Juni bis 16. Juli geradelt werden, egal ob im Ort oder auswärts – selbst bei Ausflügen, wenn diese statt mit dem Auto mit dem Rad unternommen werden. Für Kindergarten- und Grundschulkinder gibt es dieses Jahr in Marktoberdorf die Aktion Kinderstadtradeln mit weiteren Gewinnmöglichkeiten.

Im Rahmen des Marktoberdorfer Straßenfests am Samstag, 25. Juni, werden das Bündnis Nachhaltiges Marktoberdorf und der ADFC ab 14 Uhr am Rathausplatz einen Lastenrad-Parcours aufbauen. Dort können alle ihr Geschick beim Beladen und Fahren des Oberdorfer Lastenrades unter Beweis stellen.

Das Stadtradeln startet am 26. Juni auf dem Rathausplatz in Marktoberdorf

Am Sonntag, 26. Juni, laden das Bündnis Nachhaltiges Marktoberdorf und der ADFC Kaufbeuren-Ostallgäu zum Auftakt des landkreisweiten Stadtradelns um 17 Uhr zu einem Spezialradtreffen auf den Marktoberdorfer Rathausplatz ein. Alle Radlerinnen und Radler mit einem Tandem, Dreirad, Lastenrad, Fahrradanhänger, Liegerad oder Klapprad und auch alle interessierten Radfahrer sind eingeladen. Für diejenigen, die mit einem Spezialrad kommen, gibt es ein kühles Freigetränk am Platz. Zum Abschluss wird gemeinsam eine kleine Runde geradelt. Ende ist gegen 18.30 Uhr.

Bei diesen Aktionen wird auch über das Stadtradeln informiert. Mit der Stadtradeln-App können nicht nur Strecken erfasst werden, sondern auch Rückmeldung zur Radinfrastruktur gegeben werden: Wo ist es gut, wo kann etwas verbessert werden?

Anmeldungen erfolgen hier.

