"Jessas, Maria und Josef": Wie zwei Thalhofener Geschwister das hochheilige Paar spielen

Schleier und blaues Gewand für die Maria, Strickjanker, Stock und Hut für den Josef und die Hirten: Nachdem alle Kostüme verteilt sind, wird in Thalhofen geprobt. Wie hier am 23. Dezember, sowie noch vormittags am 24. Dezember, bevor dort um 16 Uhr die Kindermette beginnt.