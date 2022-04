Jetzt bewerben: Ostallgäuer Vereinen winken bis zu 1000 Euro für Projekte

Zwei harte Corona-Jahre liegen hinter Engagierten der Jugendarbeit. Eine Kampagne soll Mitarbeiter motivieren. Jeder kann sich beim Kreisjugendring bewerben.

Die vergangenen zwei Jahre waren schwierig, sagt Alexander Spitschan, Vorsitzender des Kreisjugendrings (KJR) Ostallgäu. Corona hat in der Jugendarbeit vieles unmöglich gemacht: Es fanden keine Gruppenstunden mehr statt, Jugendtreffs hatten geschlossen und Verbände hingen in der Luft. „Vor allem für Ehrenamtliche war die Zeit extrem schwierig. Trotzdem sind sie am Ball geblieben und haben super mitgearbeitet“, sagt Spitschan. Als Belohnung, Motivation und Wertschätzung möchte der Kreisjugendring die Vereine finanziell unterstützen.

Im Rahmen einer Aktivierungskampagne, die der Bayerische Jugendring in Absprache mit dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales entwickelt hat, können sich Vereine nun um eine Förderung bewerben. Bis zu 1000 Euro gibt es für Projekte, bei der die Begegnung junger Menschen oder aktiver Personen der Jugendarbeit im Mittelpunkt steht. Das können Sommerfeste, Mitarbeiterausflüge oder ein Tag der offenen Tür sein, nennt Spitschan ein paar Beispiele.

Aktivierungskampagne vom Bayerischen Jugendring und Bayerischem Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales

Der Kreisjugendring Ostallgäu erhielt für die Aktivierungskampagne vom Bayerischen Jugendring 44.000 Euro – wie alle anderen Kreis- und Stadtjugendringe. „Wir wollen das Geld folgendermaßen aufteilen: 22.500 Euro gehen an die verbandliche Jugendarbeit, 7500 Euro an die offene Jugendarbeit und 14.000 Euro an den Kreisjugendring für Veranstaltungen und zusätzliche Personalkosten. Denn der KJR Ostallgäu hat extra für die Aktivierungskampagne eine neue Mitarbeiterin eingestellt. Pia Bickel unterstützt den KJR dienstags von 16.15 bis 18 Uhr und ist telefonisch unter der Nummer 08342/911809 und jederzeit per E-Mail unter aktivierungskampagne@kjr-ostallgaeu.de erreichbar. Federführend betreut die Kampagne beim KJR Anna Heiland.

Die Aktivierungskampagne läuft erst einmal bis zum 1. September. „Wir freuen uns total, dass dieses Signal von der Politik kommt“, sagt Ricarda Klinger vom KJR Ostallgäu. „Jetzt hoffen wir, dass das Wetter gut wird.“ Auch bei den Vereinen sei das Interesse groß, endlich wieder etwas anzupacken. „Es wird schon mit den Hufen geschart“, sagt Klinger und lacht. Sie erzählt von den ersten Ideen, die Vereine haben: In Leuterschach beispielsweise sollen Sommerfestspiele veranstaltet werden.

So läuft die Bewerbung beim Kreisjugendring Ostallgäu ab

Informationen, wie die Bewerbung genau funktioniert, finden Vereine auf der Internetseite des KJR. Dort gibt es einen extra Reiter für die Aktivierungskampagne. Bis zu vier Wochen vor der Maßnahme muss beim KJR eine Projektbeschreibung eingehen plus ein dazugehöriger Kostenplan. Der Verein erhält vom KJR mit der Unterschrift der Kooperationsvereinbarung 50 Prozent der veranschlagten Kosten. Nach der Veranstaltung muss der Verein dem KJR noch einen Verwendungsnachweis einreichen – Fotos von der Veranstaltung, Teilnehmerlisten und andere Sachen. Der KJR prüft alles und überweist anschließend den Rest des Geldes.

„Wichtig ist: Pro Verein gibt es nur einmalig diese Förderung“, sagt Klinger. Das Geld aus der Aktivierungskampagne ist nicht mit anderen Förderungen vom KJR kombinierbar. Der Kreisjugendring Ostallgäu freut sich selbst darauf, im Sommer Veranstaltungen durchzuführen. Ein Höhepunkt ist das Jugendkulturfestival „Sound Art“, das am Samstag, 2. Juli, im Immlepark Buchloe stattfindet.

Der Kreisjugendring Ostallgäu ist im Internet unter www.kjr-ostallgaeu.de zu erreichen.