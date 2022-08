Jetzt kann der Umbau des Unterthingauer Schlosses Fahrt aufnehmen

Die Zuschüsse für die Umgestaltung des Ortskerns in Unterthingau mit dem Schlossplatz sind gesichert. Ein Vorhaben stößt aber auf Widerstand in der Gemeinde.

23.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Vor 50 Jahren wurde das Schloss vom damaligen Marktrat kurzentschlossen gekauft. Wir nutzen nun die Chance für eine Neugestaltung“: Mit diesen Worten beschrieb Unterthingaus Bürgermeister Bernhard Dolp die Lage und präsentierte mit Stolz die Förderbescheide vom Amt für ländliche Entwicklung.

Zuschüsse decken etwa ein Drittel der Gesamtinvestition von drei Millionen Euro in Unterthingau ab

Darin enthalten sind 109.000 Euro für den Abbruch des Schloss-Anbaus, der Garagen und des alten Waaghauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Für die Neugestaltung des Schlossplatzes mit neuen Parkplätzen sind 645.000 Euro vorgesehen, das Mehrzweckgebäude wird mit 300.000 Euro gefördert. Das entspricht etwa einem Drittel der Gesamtinvestition von drei Millionen Euro (die Redaktion berichtete).

Insgesamt wurden bayernweit 104 Anträge für das Förderprogram ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes) für die Dorferneuerung gestellt. Berücksichtigt wurden letztlich nur 30 – darunter der Markt Unterthingau und die Nachbargemeinde Aitrang. (Lesen Sie auch: Autofahrer hinterlässt in Unterthingau eine Spur der Verwüstung.)

Ein etwaiger Sendemast am Hochbehälter Lippenhalde stand erneut auf der Tagesordnung

Der Bauantrag des Mobilfunkanbieters Vodafone zur Errichtung eines 40 Meter hohen Sendemastes am Hochbehälter Lippenhalde stand erneut auf der Tagesordnung, obwohl der Marktrat diesen Standort bereits in der Vergangenheit als unpassend abgelehnt hatte. „Das wären dann drei Sendeanlagen in der Gemarkung Reinhardsried“, gab Dritter Bürgermeister Hans Frank zu bedenken, weil auch eine Anlage für den Behördenfunk und eine weitere an der Bahnlinie Richtung Günzach geplant sind.

Die Zufahrt zum Hochbehälter ist darüber hinaus nicht für den schweren Baustellenverkehr ausgelegt, der Weg dorthin wurde übrigens von den Reinhardsriedern selbst bezahlt, unterstrich Frank. Laut Dolp ist es bisher nicht so gelaufen, wie sich der Marktrat das vorgestellt hat. Sämtliche Alternativstandorte, die von der Gemeinde vorgeschlagen wurden, sind bisher vom Betreiber aus „technischen Gründen“ abgelehnt worden. Dem aktuellen Bauantrag wurde nun wieder nicht zugestimmt, wohlwissend, dass man sich als Marktrat dabei in einer moralischen Zwickmühle befinde. – Denn jeder will diese Technik zur Kommunikation nutzen.

Welcher Punkt im Marktrat Unterthingau noch zur Diskussion stand

Zur Diskussion stand auch eine Änderung der Nutzung des Bebauungsplanes „Unterthingau West“. Bisher war dafür keine Nutzung für sportliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und kirchliche Zwecke vorgesehen. Marktrat Georg Haggenmüller begründete dies: „Wir wollten damals mit Blick auf den Flächenverbrauch eine gezielte Ansiedelung von Gewerbebetrieben mit der Schaffung von Arbeitsplätzen“.

Der Zuchtverband „Pro Rind“ wünscht sich nun aber für die Restfläche des Vermarktungszentrums eine flexiblere Nutzung.