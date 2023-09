Warum sich die Feuerwehr Marktoberdorf auf Klimawandel einstellen muss

Die Feuerwehr Marktoberdorf gehört mit 160 Jahren zu den ältesten im Ostallgäu. Ihre Aufgaben haben sich deutlich gewandelt. Welche Herausforderungen dazukommen.

15.09.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Nach einigen Feuern im Markt Oberdorf, als viele Holzhäuser abbrannten, ist der Brandschutz organisiert worden. Alles bekam eine Struktur, um effektiver helfen zu können. Dies war die Geburtsstunde der Freiwilligen Feuerwehr. 160 Jahre ist das nun her. Sie ist damit eine der Ältesten im Landkreis. Seitdem hat sich der Aufgabenbereich massiv gewandelt. Am Samstag, 16. September, wird aber erst einmal gefeiert.

Rund um die Uhr für die Bevölkerung von Marktoberdorf da

Vor zehn Jahren zum 150-Jährigen gab es ein großes, mehrtägiges Fest mit der gesamten Bevölkerung. Nun ist der Kreis wesentlich kleiner, beschränkt sich auf die aktiven und passiven Mitglieder, auf die Ortsteilwehren, die befreundete Feuerwehr Wiesendangen aus der Schweiz und den Freundeskreis. Nach dem Gottesdienst um 18 Uhr in St. Martin zieht der Festzug durch die Stadt zum Modeon. "Wir wollen einfach mal wieder was für uns haben", sagt Johannes Schmid, der Vorsitzende. Denn in der Hochphase von Corona seien solche Treffen nicht möglich gewesen.

Dabei sei es gerade in einer Feuerwehr wichtig, die Kameradschaft zu pflegen und den Zusammenhalt zu festigen. Denn so wie an den Geräten regelmäßig geübt werden müsse, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, so müsse auch das Zwischenmenschliche passen. Denn die Arbeit sei mitunter belastend. Allein im vergangenen Jahr hatte die Marktoberdorfer Wehr über 150 Einsätze. "Egal, ob die Katze auf dem Baum oder Wasser im Keller steht: Wir kommen. Wir sind jeden Tag rund um die Uhr für die Bürger in Marktoberdorf und im Umland da", sagt er.

Diese Aufgaben für die Feuerwehr werden immer häufiger

Tatsächlich sind es immer mehr Hilfeleistungen und weniger Brandeinsätze, die die rund 100 Aktiven fordern. Dazu zählen Türöffnungen, wenn jemand gestürzt ist und nach Hilfe ruft, ebenso der schonende Transport von Patienten per Drehleiter etwa durch ein Fenster. Auch immer mehr Alarmmeldungen nach Starkregen wegen Hochwasser gingen ein, sagt Schmid. Ebenso wie Trockenheit für ihn ein Zeichen des Klimawandels. Und weil die Aufgaben immer vielfältiger werden, ist entsprechendes Geräte nötig. Da finde die Wehr zum Glück bei der Stadt offene Ohren.

So sieht es mit den Aktiven bei der Feuerwehr aus

Auch personell "sind wir gut durch die Coronazeit gekommen", sagt Schmid. Auffällig sei, dass es immer mehr ältere Quereinsteiger (Lesen Sie auch: Mit 50 noch Feuer löschen und Autos bergen?) gebe, die nach der Grundausbildung in die Aktivenabteilung wechseln. Das "Potenzial für morgen" sei allerdings die Jugendabteilung. Ab zwölf Jahren können Kinder in die Jugendfeuerwehr eintreten - eine Möglichkeit, die auch immer mehr Mädchen nutzen.

Nächstes großes Projekt ist der Umbau des Gerätehauses. "Der ist auch dem geschuldet, dass die Feuerwehr immer mehr Aufgaben übernehmen muss", sagt Schmid - und das alles nach wie vor ehrenamtlich.

Lesen Sie auch: Beim Unkrautvernichten: Marktoberdorfer brennt 6 Meter Hecke nieder

Einsatzzahlen bei Feuerwehren im Ostallgäu auf Rekordniveau