Junger Autofahrer flüchtet in Marktoberdorf vor der Polizei - aus diesem Grund

Ein Autofahrer sieht in Marktoberdorf die Polizei und gibt Gas. Die erwischt ihn und zwei weitere Insassen. Bei der Kontrolle wird der Grund für die Flucht klar.

04.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend in Marktoberdorf hat ein 20-jähriger Autofahrer versucht, vor der Polizeistreife zu flüchten. Den aufmerksamen Beamten entging jedoch nichts, sie entdeckten den Wagen in einer Seitenstraße.

Das hat die Polizei bei der Kontrolle in Marktoberdorf entdeckt

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs und der Insassen wurde bei allen Personen Betäubungsmittel, insgesamt 30 Gramm Cannabis, sowie ein dreistelliger Geldbetrag aufgefunden und sichergestellt. Alle drei Insassen – zwischen 19 und 20 Jahre alt – müssen nun mit Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen.

