Kaminbrand in Marktoberdorf: Kaufbeurener Straße kurzzeitig gesperrt

Die Feuerwehr Marktoberdorf ist am Dienstag zu einem Kaminbrand ausgerückt. 40 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

01.12.2021 | Stand: 13:47 Uhr

Die Feuerwehr Marktoberdorf ist am Dienstagmittag zu einem Kaminbrand in der Kaufbeurener Straße ausgerückt. Nach Angaben der Polizei war die Meldung eingegangen, dass aus einem Kamin schwarzer Rauch aufstieg und eine Wohnung verraucht sei. Die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Kaminkehrer konnten einige sehr heiß gewordene Glutnester im Kamin entfernen.

Keine Personen bei Kaminbrand verletzt

Dabei kam eine Drehleiter zum Einsatz. Die Einsatzkräfte belüfteten die Wohnung. Die Kaufbeurener Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Es waren etwa 40 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Auch Personen wurden nicht verletzt.