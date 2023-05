"Wir sind zurück": Kammerchor-Wettbewerb Marktoberdorf startet mit virtuosem Auftakt

Ganz Marktoberdorf ist im Festival-Fieber: Den Wettbewerb eröffnet der Kammerchor Stuttgart. Dessen Leiter hat eine besondere Verbindung nach Marktoberdorf.

27.05.2023 | Stand: 18:40 Uhr

„Wir befinden uns auf dem Weg zurück zur Normalität“: Diesen Satz sagt Jürgen Budday beim Eröffnungskonzert des Internationalen Kammerchor-Wettbewerbs in Marktoberdorf. Der Künstlerische Leiter blickt dabei auf die vollgefüllten Zuschauerränge im Modeon. Dort sind am Freitagabend Chorfreunde aus aller Welt zusammengekommen, um den Auftakt des 18. Internationalen Kammerchor-Wettbewerbs zu feiern. „Die Chormusikszene hat sich in diesen schwierigen Zeiten mit viel Fantasie, Fleiß und Durchhaltevermögen behauptet und meldet sich nun zurück“, sagt er. Und das geschieht mit voller Inbrunst.

