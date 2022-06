Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf: So liefen die Wettbewerbsrunden

Die Chöre geben auf der Bühne alles. Das Publikum lässt sich von der Energie mitreißen und feiert die Chöre, die sich anders als in den Vorjahren präsentieren.

Von Gabriele Schroth

06.06.2022 | Stand: 18:37 Uhr

Sieben Chöre reisten zum 17. Internationalen Kammerchor-Wettbewerb an. Und mit ihnen hielt der inspirierende pfingstliche Chorgeist in Marktoberdorf Einzug. Die Freude war riesengroß, das Pfingstfestival veranstalten zu können. Am Eröffnungsabend hatte der Bundesjugendchor bereits die Ohren für die hohe Chorgesangskunst geschärft. So versammelten sich das professionelle wie das Liebhaberpublikum am Samstag und Pfingstsonntag hochgespannt im Modeon zum Wettbewerb der Chöre mit ihrem 20-minütigen Pflichtprogramm und tags darauf dem zehnminütigen freien Programm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.