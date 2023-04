Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf: Vorverkauf startet heute

Zwölf Chöre aus aller Welt treten beim Internationalen Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf an. Der Vorverkauf läuft bereits. Alle Infos.

11.04.2023 | Stand: 16:34 Uhr

Endlich geht es wieder los: Über Pfingsten, vom 26. bis 30. Mai, findet der 18. Internationale Kammerchor-Wettbewerb Marktoberdorf statt. Erwartet werden zwölf Chöre aus USA, Mexiko, Indonesien, Philippinen, Ukraine, Finnland, Slowenien, Georgien und Deutschland. Diese treten im spannenden Wettbewerb gegeneinander an und geben gemeinsame Konzerte, bei denen sie zeigen, was die Chormusik heute zu bieten hat. Der Karten-Vorverkauf läuft seit Dienstag.

Das kosten die Tickets für den Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf

Die Konzertkarten sind im Vorverkauf günstiger als an der Abendkasse. Pro Konzertkarte spart man zwischen drei bis fünf Euro. Die Vorverkaufspreise gestalten sich wie folgt: Eröffnungs-, Schlusskonzert und zweite Wettbewerbsrunde: 22 Euro, Wettbewerbsrunde Teil 1 und 2 je 15 Euro; Die Abendkonzerte kosten je 20 Euro. Wer mehrere Konzerte besuchen möchte, kann sich den Festivalpass für den Vorverkaufspreis von 130 Euro sichern. Im Anschluss an die Konzerte des Wettbewerbs findet die Internationale Masterclass for Choral Conductors vom 31. Mai bis 4. Juni 2023 statt. Die Karten für das Abschlusskonzert der Masterclass am 4. Juni in der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf kosten im Vorverkauf 20 Euro.

Hier gibt es die Tickets für den Kammerchorwettbewerb

Alle Karten (mit Ausnahme des Festivalpasses) sind in der Buchhandlung Eselsohr in Marktoberdorf, Tel. 08342/40354, den Service-Centern der Allgäuer Zeitung, bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen sowie unter www.kammerchorwettbewerb.org erhältlich. Weitere Infos , sowie das detaillierte Programm gibt es auf www.kammerchorwettbewerb.org