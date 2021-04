Karate-Club in Marktoberdorf feiert nur ein stilles Jubiläum

Der Marktoberdorfer Karate-Verein besteht seit 40 Jahren. Einer der Motoren ist nach wie vor Dieter Dohle. Wie alles begann und was der Sport den Aktiven bedeutet.

25.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Der 24. April ist für den 1. Marktoberdorfer Karate Club (MKC) ein besonderes Datum. Es ist der Gründungstag des Vereins. Heuer wird er 40 Jahre alt. Was normalerweise mit einer festlichen Veranstaltung, einer öffentlichen Vorführung in einer Sporthalle in würdigem Rahmen mit lauten Ausrufen gefeiert wird, muss in dieser Corona-Zeit im Stillen ablaufen.

Erster Kurs bei der Volkshochschule in Marktoberdorf

Der Initiator zur Gründung, Dieter Dohle, prägte den Verein, der seine ersten Lehrgänge unter der Schirmherrschaft von Roland Lowinger aus Kempten machte. Der erste Anfängerkurs hatte noch im Rahmen des Bildungsprogramms der Marktoberdorfer Volkshochschule stattgefunden. Aus diesem gingen dann die späteren Gründungsmitglieder hervor.

Die kleine Schar begeisterter Sportler suchte und fand in diesem Verein das, was Karate zu etwas Besonderem macht – nämlich sehr viel mehr als Sport. Es geht um Kondition und Konzentration, um Selbstverteidigung und Körperbeherrschung. Karate ist eine Lebensphilosophie mit japanischem Hintergrund und findet nicht nur in der Sporthalle statt. Genau darauf baut der Verein heute, wenn sich die Mitglieder nicht zum Training treffen können.

Verein bietet kostenloses Training an

Verein und Verband bieten in der Corona-Zeit kostenloses Online-Training an. Es fordert aber von jedem einzelnen Disziplin und Zeitmanagement, das Angebot wahrzunehmen. Die Trainer Dieter Dohle, Rudi Biedler, Ibrahim Kamaran, Robert Wörz, Thomas Walter und Andreas Fecker vermitteln seit Jahrzehnten kontinuierlich und ehrenamtlich durch hartes körperliches Training die Philosophie, dass Karate eben mehr ist als eine Kampfkunst. Es geht um Respekt, Achtung vor der Unversehrtheit der Trainingspartner, genauso wie Selbstüberwindung, Ausdauer, Kondition, Mut, Kraft, Kontrolle der Techniken, Güte und Ästhetik. Besonders in dieser pandemischen Zeit gilt es, all diese Eigenschaften aufrecht zu erhalten. Denn Karate-Sportler sagen: „Karate ist wie heißes Wasser. Es kühlt ab, wenn man es nicht ständig warmhält.“

Zu hohen Meistergraden

In den vergangenen Jahrzehnten hat der Verein mehrere Anfänger zu hohen Meistergraden geführt. Trainer und Sportwart Rudi Biedler gründete in Günzach einen Ableger des MKC. Auch in den nächsten 40 Jahren sollen der Marktoberdorfer Verein und sein Geist dem japanischen Leitgedanken folgen: Im Karate geht es nicht darum, besser zu sein als jemand anders. Es geht darum besser zu sein, als man selbst am Tag zuvor war.

Unterdessen feiern die Marktoberdorfer Karatekas wohl ein bisschen. Jeder für sich. Ohne große Show.