Katharina Schulze zu Besuch in Ruderatshofen: Grünen-Politikerin wird verbal angegriffen

Katharina Schulze (Grüne) ist auf der Bergmang-Alpe zu Gast. Gesprächsbedarf liefert vor allem das Heizungsgesetz. Und ein Besucher greift sie verbal an.

15.08.2023 | Stand: 09:02 Uhr

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, Katharina Schulze, hat auf Einladung des Grünen-Ortsverbands Marktoberdorf auf ihrer Sommertour „Du Land der Bayern“ Station auf der Bergmang-Alpe bei Ruderatshofen gemacht. Gemeinsam mit Landtagskandidatin Chrissi Myrtsidou-Jung und Bezirkstagskandidatin Sabine Grünewald-Hilken stellte sie sich dem „Biergartentalk“.

„Im Wahlkampf für die Landtagswahl am 8. Oktober geht es leider nicht so sehr um bayerische Themen“, sagte Schulze. Ziel ihrer Wahlkampftour durch Bayern sei es deshalb, mit den Bürgerinnen und Bürgern über bayerische Themen wie den Lehrermangel, die Krise in der Kinderbetreuung und den Klimaschutz ins Gespräch zu kommen. Schulze freute sich über das große Interesse der zahlreichen Besucherinnen und Besucher beim „Biergartentalk“. Die Politikerin ging von Tisch zu Tisch, wo teils hitzig diskutiert wurde.

Großen Gesprächsbedarf gab es zum „Heizungsgesetz“ der Bundesregierung. Immer wieder wurde die Unsicherheit mancher Hauseigentümer deutlich. „Eine Dämmung unseres 30 Jahre alten Hauses und eine neue Heizung können wir uns in unserem Alter nicht mehr leisten“, befürchtete ein Ehepaar. Schulze machte in diesem Zusammenhang auf staatliche Förderprogramme aufmerksam. „Der erste sinnvolle Schritt ist in vielen Fällen zudem eine individuelle Energieberatung“, fügte sie an. Sie machte aber auch deutlich, dass es unumgänglich sei, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen.

Katharina Schulze wird bei Besuch in Ruderatshofen verbal angegriffen

Ein anderer Besucher bemängelte den fehlenden Sachverstand der Grünen-Partei. Seiner Ansicht nach müsse viel mehr Austausch mit Fachleuten stattfinden. Das wollte Schulze so nicht stehen lassen. Der Bundesvorsitzende Robert Habeck habe das „Heizungsgesetz“ ja nicht alleine im stillen Kämmerlein geschrieben. „Ich bin ein großer Fan von Robert Habeck“, bekannte Schulze. Ziel ihrer Partei sei es, eine Solarpflicht für Neubauten einzuführen. Nur vier Prozent aller Gebäude des Freistaats seien mit Solaranlagen ausgestattet. Dies müsse sich ändern, indem auf allen öffentlichen Behörden, Kliniken und Schulen Sonnenstromanlagen installiert werden. „Wir müssen die Menschen in Zukunft aber besser mitnehmen“, räumte Schulze ein. Die Kommunikation über das „Heizungsgesetz“ sei nicht optimal gewesen, räumte sie ein.

Die Hasskommentare auf Online-Plattformen hätten extrem zugenommen. „Die Aggressivität beunruhigt mich“, so die Spitzenkandidatin weiter. Ansatzweise bekam sie das auch am Samstag im Ostallgäu zu spüren. Ein Besucher griff sie verbal an: „Ihr habt nicht alle Tassen im Schrank!“ Souverän und freundlich machte ihn Schulze darauf aufmerksam, dass in einer Demokratie jeder die Möglichkeit habe, sich als Kandidat für eine Wahl aufstellen zu lassen, um seine politischen Interessen zu vertreten. Die Oppositionsführerin appellierte in erster Linie an den Zusammenhalt.

Schulze befürwortet Tempolimit auf Autobahnen

„Wir möchten kein Geld mehr für Straßen ausgeben, sondern das Geld in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investieren“, nannte sie als ein Beispiel. In diesem Zusammenhang machte Schulze auch deutlich, dass sie ein Tempolimit auf Autobahnen befürworte.