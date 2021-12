Corona-Kontrolle im Allgäu: Keine Masken, kein Abstand und ein gefälschter Impfpass

Kunden und Angestellte ohne Maske: Im Ostallgäu kontrolliert die Polizei ein Geschäft. In Memmingen stellen Beamte einen gefälschten Impfpass sicher.

12.12.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Im Ostallgäu haben sowohl Kunden als auch Mitarbeiter eines Einrichtungshauses gegen die geltenden Corona-Regeln verstoßen, so die Polizei. Beamte aus Marktoberdorf kontrollierten am Samstag wegen einer Mitteilung das Geschäft. Die Abstände wurden nicht eingehalten, erforderliche FFP2-Masken nicht getragen, so die Polizei. Alle Beteiligten erwartet nun eine Anzeige.

Polizei in Memmingen findet gefälschten Impfpass

Am Samstagvormittag meldeten Zeugen der Memminger Polizei einen verdächtigen Impfpass in der Heimertinger Straße. Bei einer Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass der Impfpass "Fälschungsmerkmale" aufwies. Polizisten stellten den Impfpass sicher - der 47-jährige Eigentümer muss jetzt mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung und dem Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse rechnen.

