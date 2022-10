Kinderhüttenpass und Audio-App: Hier werden Kinder fürs Wandern belohnt

Wandern ist langweilig? Nicht in Pfronten. Dort bietet das Tourismusbüro eine ganze Palette an Angeboten für Familien mit Kindern an.

29.10.2022 | Stand: 09:00 Uhr

In der Serie Heimatentdecker gibt es in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband jede Woche Tipps für mehr Heimatglück. Wir stellen Angebote und Projekte im Ostallgäu vor, die es ohne Tourismus nicht gäbe.

Lange Gesichter und Sitzstreik beim Wandern? In Pfronten werden Eltern das bei ihren Kindern kaum erleben. Sie können als Ritter oder Piratinnen toben, Burgruinen erobern und Geschichten per Audio-App anhören. „Wir haben eine ganze Palette an Angeboten für Familien mit kleinen und größeren Kindern. Als Wanderziele bieten sich unsere zwölf Themenspielplätze im Tal bis hinauf auf den Berg an“, meint Julian Knacker von Pfronten Tourismus.

Kinderhüttenpass und Audio-App in Pfronten

Eine Motivationshilfe ist auch der Kinderhüttenpass. Für jede erwanderte Hütte gibt es einen Stempel, mit dem sich die Kinder eine Urkunde und einen Wanderpin in der Tourist-Info abholen können. „Der Pass ist auch bei Einheimischen sehr beliebt, denn die Kinder sind stolz wie Harry, wenn sie ihr Stempelheft vorlegen und dafür eine Belohnung bekommen.“

Neuestes Angebot sind Audiogeschichten für bisher zwei Touren durch das Berger Moos und zum Milchhäusle, die über die Outdoor-App des Ortes funktionieren. Damit können sich kleine Wanderer eine Geschichte über den Pfrontener Bub Magnus Station für Station erwandern und viel über die Heimat lernen. Wer also in den Ferien oder mal schnell am Nachmittag sich und seine Lieben aus dem Alltag raus holen will, der wird lange Gesichter erst am Abend sehen, wenns wieder heimgeht.

Lesen Sie auch: Im Ostallgäu steht eine der schönsten Schlossanlagen Südbayerns

Lesen Sie auch