"Kitchen Impossible": Kochendes Liebespaar zeigt Tim Mälzer die Grenzen auf

Die Mama seines Gegenkandidaten Markus Stöckle und das kochende Liebespaar Stöckle/Oskan zeigen Mälzer die Grenzen auf. So war "Kitchen Impossible" im Allgäu.

06.03.2023 | Stand: 13:37 Uhr

Am Ende erklärte die resolute Funkenbäuerin den großmäuligen Fernsehkoch einfach zu einem ihrer Buben: Unterhaltsam ging es am Sonntagabend bei der jüngsten Folge von Tim Mälzers Kochduell „Kitchen Impossible“ im Fernsehen zu. Gerade wegen der Sequenzen, die in der Bauernhofküche von Annelies’ Stöckle auf dem Funkenhof im Höllweg in Unterthingau gedreht wurden. (Lesen Sie auch unseren ausführlichen Vorbericht: "Kitchen Impossible": Tim Mälzer kocht in Unterthingau.)

