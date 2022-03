Etwa 300 Menschen protestieren in Marktoberdorf gegen den Krieg in der Ukraine. Warum bei etlichen friedlichen Demonstranten die Tränen fließen.

09.03.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Natalie Schneider hat sich in eine blau-gelbe Flagge gehüllt. Auf ihrer blauen FFP2-Maske prangt ein gelbes Herz. Sie ist in der Ukraine geboren, lebt seit 15 Jahren in Marktoberdorf. Ihre Eltern sind noch dort, wo jetzt Krieg ist, wo Raketen einschlagen und täglich Menschen sterben. Als Natalie Schneider über ihre Familie spricht, bricht ihr die Stimme. Sie schluckt. Dann sagt sie: „Natürlich habe ich Angst um meine Eltern. Aber ich weiß: Wir werden diesen Krieg gewinnen.“