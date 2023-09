Sie waren die guten Engel des Krankenhauses

Knapp 90 Jahre pflegten Ordensschwestern die Patienten im Obergünzburger Krankenhaus. Wie das Andenken an die Schwestern noch heute gewahrt wird.

29.09.2023 | Stand: 11:16 Uhr

Am 10. November 2023 jährt sich zum 140. Male, dass die ehrwürdigen Schwestern des Ordens Vinzenz von Paul die Pflege der Patienten im Obergünzburger Ringeisenkrankenhaus übernommen haben.

Bei den damaligen politischen Verhältnissen bedurfte es schon der Standfestigkeit eines Dominikus Ringeisens, um die Genehmigung zur Anstellung von Barmherzigen Schwestern zu erhalten. Jedenfalls kamen am 1. Januar 1883 die beiden ersten Schwestern aus dem Mutterhaus in Augsburg nach Obergünzburg. 1885 ging das Krankenhaus nach einem Beschluss der Regierung auf den Distrikt Obergünzburg über. Das königliche Bezirksamt Oberdorf beauftragte das Mutterhaus der Vinzentinerinnen in Augsburg, die Leitung des Hauses und die Pflege der im Krankenhaus befindlichen Patienten zu übernehmen.

In dem Vertrag wurde genau festgelegt was die Aufgaben der Frauen waren und wie ihr Zimmer auszusehen hatte

In den Vertragsausfertigungen wurden die Verwaltungsaufgaben und Hausordnungen beschrieben, wobei die Generaloberin auch Sorge trug für die Zimmereinrichtung ihrer Schwestern und dies genau formulierte. So heißt es im Vertrag von 1886, dass zur Einrichtung eines Schwesternzimmers gehören: Strohsack und Matratze von Rosshaaren, Schrank und Kommode mit drei Schubladen, kirschbaumartig angestrichen, die Zimmertüre muss abschließbar sein.

Zur Verpflegung für die Schwestern ist Küchengeschirr wie auch die Einrichtung entsprechend einer bürgerlichen Haushaltung bereitzuhalten und für jede Schwester darf ein Liter Bier verrechnet werden. Auch an Krankheit und Tod der Schwestern ist gedacht, denen im Übrigen gestattet ist, so zu leben, dass ihr Dienst mit den vorgeschriebenen Ordensübungen zu vereinbaren ist. Die letzte Bestimmung im Paragraph 19 stellt fest, dass der Vertrag halbjährlich beiderseits gekündigt werden kann.

Knapp 90 Jahre lang waren die Schwestern Teil des Obergünzburger Krankenhauses

Niemand dachte in den knapp 90 Jahren je daran, den Vertrag zwischen dem Bezirksamt Oberdorf und dem Mutterhaus Augsburg zu kündigen – auch nicht in den 19 Jahren von 1953 bis 1972, als der Landkreis Marktoberdorf als Rechtsnachfolger den Vertrag übernahm.

In den gut 89 Jahren haben die ehrwürdigen Schwestern des Ordens Vinzenz von Paul dem damaligen Distrikt Obergünzburg und dem Landkreis Marktoberdorf gegenüber treu und zuverlässig, alle im Vertrag übernommene Verpflichtungen erfüllt.

Stellvertretend für das segensreiche Wirken der Barmherzigen Schwestern in Obergünzburg sei als Erinnerung an Schwester M. Eutropia Erhardt gedacht, die 1897 als Novizin nach Obergünzburg kam. Sie schrieb 51 Jahre – davon 37 Jahre als Oberin – mit Klugheit, Bescheidenheit, Umsicht und Vielseitigkeit aber mit unbeugsamer Energie erfolgreiche Krankenhausgeschichte mit.

Besonders in den Weltkriegen leisteten die Schwestern Unermessliches

Alle Schwestern im Krankenhaus – auch die aus dem Elisabethenhaus in der Ambulanz tätigen drei Pflegeschwestern – haben weit über den Kreis der engeren Heimat hinaus Unermessliches geleistet – besonders in den Kriegs- und Nachkriegsjahren 1914/18 und 1939/45. Die verwundeten Soldaten des Ersten Weltkrieges errichteten aus Dankbarkeit für die gute Versorgung im Lazarett am Hügel über der Mädchenschule den Barmherzigen Schwestern ein Denkmal.

1972 hat das Mutterhaus in Augsburg die letzten zwei Schwestern aus Altersgründen von Obergünzburg abgezogen. Sie durften (wie ebenso viele ihrer Mitschwestern) ihren wohlverdienten Lebensabend im Schwestern-Seniorenheim in Dießen am Ammersee verbringen.

Die Pfarrei St. Martin pflegt in Anerkennung ihres segensreichen Wirkens seit Jahren das Schwesterngrab auf dem Friedhof auf dem Nikolausberg. Und der Markt Obergünzburg widmete ihnen zu Ehren eine Straße, den „Vinzentinerinnen-Weg“ unterhalb der Auffahrt zum ehemaligen Kreiskrankenhaus und der heutigen Günztal-Klinik am Hagenmoos 1.

