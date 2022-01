Sana AG übernimmt für zunächst drei Jahre das Management der drei Häuser im Ostallgäu und Kaufbeuren. Eine Bedingung für den Vertrag: Der Erhalt der Standorte.

10.01.2022 | Stand: 20:46 Uhr

Der Gesundheitsdienstleister Sana Kliniken AG übernimmt das Management der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren. Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens (KU) hat am Montag in Marktoberdorf einem zunächst auf drei Jahre ausgelegten Vertrag zugestimmt. Ab 17. Januar leitet der neue Alleinvorstand Andreas Kutschker das KU mit seinen drei Häusern in Kaufbeuren, Füssen und Buchloe.