Kolpingtheater Marktoberdorf bringt neues Stück auf die Bühne: Verkauf startet jetzt

Nach zwei Jahren spielt das Kolpingtheater wieder. Eine Premiere in vielfacher Hinsicht, denn mit Lucia Golda und Patrick Lutz hat das Ensemble eine neue Regie.

06.03.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Zwei Jahre ist es her, dass das Kolpingtheater Marktoberdorf zuletzt ein Stück auf die Bühne gebracht hat. Nun steht wieder eine Premiere an. „Licht aus! Eine schwarze Komödie“ ist am 1. und 2. April jeweils ab 20 Uhr im Modeon zu sehen. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 7. März und die Proben laufen auf Hochtouren. Mit dabei das neue Regie-Duo Lucia Golda und Patrick Lutz.

"Licht aus! Eine schwarze Komödie" wird in Marktoberdorf auf die Bühne gebracht

Seit Mitte Januar trifft sich das Kolpingtheater wieder zum Proben – nach langer Zeit endlich wieder. „Wir haben uns die letzten Jahre auch nicht gesehen – nur zu Workshops und Ausflügen. Doch sobald wir beisammen sind, ist es sofort wieder ein tolles Miteinander“, sagt Bärbl Weiß. Sie steht seit 2005 für die Kolpingsfamilie auf der Bühne. Auch beim diesjährigen Stück, in dem es drunter und drüber geht, ist sie wieder dabei. Ein Stromausfall sorgt für Aufregung. Die Hauptsicherung ist durchgebrannt. Dabei sollte es ein großer Abend für die Künstlerin Brenda werden. Sie und ihr Verlobter erwarten den Besuch einer milliardenschweren Kunstsammlerin. Doch die Dunkelheit hält einige Überraschungen bereit.

Kolpingfamilie probt auf Hochtouren

„Das Besondere ist, dass das Stück in vollkommener Dunkelheit spielt“, sagt Patrick Lutz. Auch wenn die Zuschauer auf der Bühne etwas sehen, müssen sich die Darsteller so verhalten, als ob sie blind sind. In Schauspiel-Workshops wurde das Ensemble auf das Stück vorbereitet. „Wir mussten mit Augenbinden herumlaufen und den Raum erkunden“, erzählt Michael Schorn. Dadurch lernten sich das Ensemble und das neue Regie-Duo besser kennen, das nach vielen Jahren Christian Thier ablöste. „Jede Regie hat ihren eigenen Stil“, sagt Bärbl Weiß. Die Zusammenarbeit klappe gut. „Es kommt auch mal ein Lob und das Stück entsteht im Dialog.“ Golda und Lutz sind ein eingespieltes Team. „Wir vertrauen uns blind“, sagt Lucia Golda. Zusammen mit den zehn Darstellern wird nun intensiv geprobt. Über 60 Stunden kommen in zweieinhalb Monaten zusammen. „Es macht aber unheimlich viel Spaß“, sagt Patrick Osterried. Die Vorfreude ist groß. „Und wenn wir dann das Modeon vollkriegen, ist uns das Lohn genug“, ergänzt Andreas Kleine.

Tickets gibt es ab Montag, 7. März, im Vorverkauf bei der Buchhandlung Eselsohr in Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/40354.

