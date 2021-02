Wir haben Kinder in Marktoberdorf befragt, wie es ihnen in der Corona-Pandemie und mit dem Homeschooling geht. Sie leiden am meisten, meint unser Kommentator.

18.02.2021 | Stand: 19:48 Uhr

Viele, viele Menschen tragen eine schwere Last in der Corona-Pandemie. Am meisten aber leiden die Kinder. Wir haben Schüler*innen aus Marktoberdorf gefragt, wie es ihnen geht. Ihre Antworten zeigen: Es geht schon. Irgendwie. Weil es für sie keine Alternative gibt. Weil sie es aushalten müssen.