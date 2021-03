„Traumlösung“ für Schnitzerstadel gefunden? Bürgermeister ist begeistert

Was soll mit dem Schnitzerstadel in Bernbeuren passieren? Darüber wird seit Jahren diskutiert. Nun hat ein Kaufmann im Gemeinderat einen Plan vorgestellt.

21.03.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Ein „Nahkauf“-Laden soll es sein, der in das Obergeschoss des denkmalgeschützten Schnitzerstadels in Bernbeuren am Auerberg einzieht. Das wäre zumindest der Wunsch von Bürgermeister Karl Schleich. „Nach sieben Jahren, in denen nichts vorangegangen ist, tut sich endlich etwas“, sagt Schleich und bezieht sich damit auf die Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag. Im Fokus des Treffens standen Kaufmann Gerd Nieth und sein Geschäftspartner Özlem Günay, die ihre Supermarkt-Pläne vor dem Gemeinderat sowie ungefähr 40 Zuhörern in der Auerberghalle in Bernbeuren präsentierten.

Jahrelange Diskussionen um Schnitzerstadel

Um den Schnitzerstadel gibt es seit Jahren Diskussionen. Die Bernbeurer stimmten 2017 mehrheitlich für einen Abriss des historischen Gebäudes zugunsten eines Feneberg-Markts. Das Bayerische Denkmalamt hielt dagegen und beharrte auf der Schutzwürdigkeit das Gebäudes. Im gleichen Jahr gab es eine Demo im Ort. Mehr als 300 Gemeindebürger forderten eine Entscheidung. Wenig später eröffnete der Dorfladen „s’Lädele“, um die die Zeit bis zur Neueröffnung eines Supermarktes im Ort zu überbrücken. Erst ab 2019 schien dann ein Kompromiss möglich: nämlich der, einen Verbrauchermarkt im bestehenden Stadel zu errichten.

Kaufmann möchte "Nahkauf"-Markt im Schnitzerstadel eröffnen

Das ist auch das Vorhaben von Gerd Nieth: Er möchte auf den 500 Quadratmetern Fläche im Obergeschoss des Schnitzerstadels einen „Nahkauf“-Markt einrichten. Der Kaufmann betreibt nach eigenen Angaben bereits ähnliche Märkte wie zum Beispiel auch in Wildpoldsried im Oberallgäu. Von dem Markt dort zeigte er in der Gemeinderatssitzung Bilder und stellte das mögliche Warensortiment vor. Der Laden in Bernbeuren würde von Großhändler Rewe beliefert werden, hätte aber auch weitere Marken im Sortiment.

Laut Bürgermeister Schleich war Kaufmann Nieth „direkt begeistert von den Räumlichkeiten im ersten Stock“. Das Besondere sei, dass der Raum freitragend ist und keine Säulen hat.

Supermarkt im Obergeschoss

Wie Schleich berichtete, wurde Nieth in der Gemeinderatssitzung auch gefragt, ob nicht auch das Erdgeschoss für die Ladenräume in Frage komme. Das verneinte der Kaufmann sofort. „Im Erdgeschoss ist es sehr kleinteilig“, sagt auch Bürgermeister Schleich dazu. Bestätigt würde dies durch eine Konzeptstudie, mit der das Bayerische Denkmalamt einen Architekten beauftragt hatte. Diese hätte ergeben, dass das Erdgeschoss des Schnitzerstadels für Verkaufsräume nicht denkbar sei.

Etwa 30 Parkplätze seien für den Supermarkt geplant und sollen auf der Rückseite des Stadels entstehen. „Dort gibt es bereits eine landwirtschaftliche Hocheinfahrt, die man dafür erweitern würde“, sagt der Bürgermeister. Somit würden die Parkplätze auf der gleichen Ebene wie der Laden liegen.

Machbarkeitsstudie soll noch 2021 durchgeführt werden

Die Umbau-Kosten des Schnitzerstadels für einen Einkaufsmarkt im Obergeschoss müssten laut Schleich noch neu kalkuliert und berechnet werden. Im Lauf des Jahres soll die Finanzierung geklärt werden, zuvor stehe aber noch eine Machbarkeitsstudie zu dem vorgestellten Projekt an (wir berichteten). Wenn alles klappt, soll 2022 das Jahr der Bauphase sein, und eine Eröffnung des „Nahkauf“-Marktes wäre in dem Fall für Frühjahr 2023 vorgesehen.

„Die momentane Entwicklung ist die, die wir uns seit Jahren wünschen“

Nieth bietet der Gemeinde einen Vertrag über zehn Jahre mit der Option, um weitere fünf Jahre zu verlängern. „Das ist im Lebensmittelhandel wohl so üblich“, sagt Schleich. Der Bürgermeister ist mit dem Angebot sehr zufrieden, denn „das gibt uns Planungssicherheit.“ Ein weiterer Vorteil von Nieths Angebot sei, dass dieser die Mitarbeiter vom Dorfladen „s’Lädele“ übernehmen möchte und auch die Postfiliale mit in den Markt ziehen könnte. Da Nieth selbst keine Theke mit frischem Fleisch im Supermarkt anbieten möchte, soll zudem ein örtlicher Metzger in den Räumen des „Nahkauf“ Platz finden. Auch ein Bäcker von vor Ort wäre willkommen.

„Die momentane Entwicklung ist die, die wir uns seit Jahren wünschen“, sagt Bürgermeister Schleich. „Herr Nieth wäre ein Traumpartner für unseren Bedarf.“

