Kraftisried: Iris Plonski ist neue Vize-Bürgermeisterin

Iris Plonski löst Bernhard Bader ab. In Kraftisried steht der Glasfaser-Ausbau an. Private sollen bis zu 200 Mbit/s bekommen, Firmen noch viel mehr.

08.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Iris Plonski ist die neue Vize-Bürgermeisterin von Kraftisried. In geheimer Wahl erhielt sie alle Stimmen des Gemeinderates. Bürgermeister Michael Abel gratulierte ihr in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Plonski tritt damit die Nachfolge von Bernhard Bader an, der aus persönlichen und beruflichen Gründen seinen Rücktritt als Zweiter Bürgermeister beantragt hatte. (Lesen Sie auch: Dieses Restaurant zieht ins Dorfgemeinschaftshaus in Kraftisried.)

