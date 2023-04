Gesundheitsminister Holetschek verspricht Hilfe für Kliniken im Allgäu

Der Minister kündigt in einen Brief an die Landrätin an, sich für eine „krisensichere Krankenhausstruktur“ einzusetzen. Sorge im Ostallgäu wegen Klinik-Reform.

24.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

In einem Brief an Landrätin Maria Rita Zinnecker hat der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek angekündigt, sich bei einer Krankenhausreform durch den Bund für die Sicherstellung der „gewachsenen, leistungsfähigen und krisensicheren Krankenhausstruktur“ einzusetzen.

