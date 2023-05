Krasse Party bei Görisried: So war die Mallorca-Party am Samstag

Go to gö endet in einem krachenden Finale: Auf der Mallorca-Party feiert das Publikum mit Partyschlager-Größen wie Peter Wackel, Mia Julia und DJ Robin.

07.05.2023 | Stand: 15:33 Uhr

„Go to Gö ist nur einmal im Jahr“, grölt Peter Wackel ins Mikrofon und die Menge singt begeistert mit. Die Stimmung im Görisrieder Riesen-Partyzelt ist aufgeheizt – so sehr, dass das Kondenswasser an manchen Stellen bereits von der Decke tropft. Aber egal, das Publikum ist begeistert. Nach zwei Veranstaltungen in der vergangenen Woche, bei denen unter anderem Josh., LaBrassBanda und Speckdrum aufgetreten sind, steigt mit der Mallorca-Party das große Finale der Kult-Veranstaltung. Die Party-Schlagersängerinnen und Sänger Kreisligalegende, DJ Robin, Ikke Hüftgold, Peter Wackel und Mia Julia feiern ausgelassen mit den etwa 5000 Besucherinnen und Besucher. Blumenkränze, Hawaii-Hemden und Getränkebehälter in Palmenform unterstützen das Malle-Flair.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.