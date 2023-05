„Ist es noch aktuell, anderen zu helfen?“ Kreisflorianstag Untrasried

Beim 20. Kreisflorianstag in Untrasried war für die Feuerwehren viel geboten. Für die Unterthingauer Floriansjünger gab es ein ganz besonderes Geschenk.

09.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Unter dem Leitspruch „Wir für Euch“ lud die Unterthingauer Feuerwehr in Verbindung mit der 20. Kreisfloriansmesse zu ihrem Jubiläum ein. „150 Jahre, das steht für viele Einsätze, Kameradschaft, Ausflüge, aber auch für traurige Anlässe“, sagte der Vorsitzende der Unterthingauer Feuerwehr, Andreas Heuchele.

Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis kamen nach Untrasried

Er sei überwältigt von den rund 60 Fahnenabordnungen mit den dazugehörenden Uniformträgern aus dem gesamten Landkreis, sowie den örtlichen Vereinen, dafür habe sich die lange Vorbereitung gelohnt. Hierfür dankte er dem Ehren-Kreisbrandrat, Martin Schafnitzel, der in seiner Amtszeit die Floriansmesse initiierte.

„Ist es überhaupt noch aktuell, anderen zu helfen?“, fragte Kreisbrandrat (KBR) Markus Barnsteiner, „in einer Gesellschaft, in der viele von der Denkweise geleitet werden: mein Haus, mein Auto oder mein Boot“. Der großartige Anblick so vieler ehrenamtlichen Kameradinnen, Kameraden und Jugendfeuerwehren, in einem blauen Meer aus Uniformen, beweise im Kreisfeuerwehrverband Ostallgäu das Gegenteil.

Hilfe für die Ukraine auch aus Bayern

Menschliches Leid bestimmt laut Barnsteiner das aktuelle Nachrichtengeschehen, die Feuerwehren Bayerns leisten auch Hilfe für die Ukraine. Denn Uneigennützigkeit ist das Leitmotiv der Floriansjünger.Der Kreisbrandrat dankte allen, die in der Vergangenheit und Gegenwart Verantwortung übernommen haben.

Hohen Respekt zollte Landrätin Maria Rita Zinnecker der Kameradschaft und Hilfsbereitschaft der über 5500 Feuerwehrleute im Landkreis. Zu den über 2600 Alarmierungen mit fast 39.000 Einsatzstunden müssen auch noch die unzähligen Übungen und Fortbildungen dazugerechnet werden. Das alles ist keine Selbstverständlichkeit, aber selbst in der Corona-Zeit hätten die Wehren personell zugelegt. In 150 Jahren wurden viele Werte bewahrt und Leben gerettet: „Sie sind wichtig für unsere Sicherheitsstruktur, landt it lugg (Anm. d. Red: Lasst nicht locker)“, lautete ihr Appell.

Der Unterthingauer Bürgermeister Bernhard Dolp würdigte die Arbeit seiner Wehr, die ihre Freizeit dem Wohle der allgemeinen Sicherheit widme und dabei in den Einsätzen ihr Leben und Gesundheit riskiere. Dieses Engagement wurde vom Markt, zusätzlich zur überreichten Urkunde, mit einem Geldbetrag für die Ausbildung der Jugend und weiterer technischer Ausrüstung bedacht. Als Geburtstagsgeschenk wurde von allen örtlichen Vereinen ein Fahnenband gestiftet.

Mehr als löschen und bergen

„Feuerwehr ist mehr als löschen, retten, bergen“, sagte Löschgruppenführer Friedrich Klute von der Feuerwehr Stockum, einem Stadtteil von Sundern im Hochsauerland-Kreis. Sie reisten mit 55 Personen ins Allgäu und hatten schweres Gepäck dabei: Eine rund 150 Kilogramm schwere Granitstele, in der die seit 30 Jahre bestehende Freundschaft in Stein gemeißelt wurde. Gemeinsam feierten die Feuerwehren bereits am Freitag beim Partyabend mit den lokalen Bands „Die Bubis“ und „SpeckDrum“.

Der Festgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen und gemeinsamen Mittagessen wurde von der Musikkapelle Unterthingau musikalisch gestaltet, zu Kaffee und Kuchen spielte die Reinhardsrieder Musikkapelle.

Für die Kinderunterhaltung sorgten unter anderem die Johanniter mit einer Hüpfburg. Vorsitzender Andreas Heuchele dankte allen Sponsoren und Firmen auch für die Nutzung der Halle und der Parkplätze.

Die 21. Kreisfloriansmesse findet im kommenden Jahr in Ruderatshofen statt.