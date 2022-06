Künftig kicken die Fußballer in Görisried unter LED-Flutlicht

Die Gemeinde Görisried bezuschusst die Sanierung der Flutlichtanlage beim TSV Görisried. Es wird auf umweltfreundliche LED-Technik umgerüstet.

26.06.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Um seine Flutlichtanlage sanieren zu können, hat der TSV Görisried (Ostallgäu) die Gemeinde um Unterstützung gebeten. Diese hat nun der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zugesagt. Bei der Sanierung der Flutlichtanlage am TSV-Trainingsplatz sollen die Fluter auf LED-Technik umgerüstet werden. Dadurch ergibt sich nach Darstellung des TSV eine Ersparnis im Energieverbrauch von 73 Prozent. (Lesen Sie dazu auch: Wie sich die Gemeinde Wald auf einen Stromausfall vorbereitet)

CO2-Reduzierung und bessere Beleuchtung

Die Kosten für diese Umrüstung amortisierten sich innerhalb von 6,8 Jahren, hieß es im Rat. Weitere Vorteile seien die erhebliche CO2-Reduzierung der Anlage und eine erhebliche Qualitätsverbesserung bei der Beleuchtung. Nach aktuellen Kostenschätzungen liegt die Brutto-Investitionssumme für die Sanierung der Flutlichtanlage bei 37.725 Euro.

Der Verein hat dafür bereits einen Zuschussantrag an den BLSV (Bayerischer Landes-Sportverband) gestellt. Die Zuschusshöhe steht noch nicht fest. Der BLSV fördere die Sanierung entweder zu 40 oder zu 20 Prozent, teilte der TSV mit. Bei einer 40-prozentigen Förderung durch den BLSV gebe der Landkreis Ostallgäu 7,5 Prozent, bei 20-prozentiger Förderung 10 Prozent Zuschuss – dies unter der Voraussetzung, dass die Gemeinde einen Zuschuss in gleicher Höhe leiste.

Der Gemeinderat Görisried unterstützt das Vorhaben

Deshalb erbat der TSV von der Gemeinde nun einen Zuschuss in Höhe von 2829,38 Euro beziehungsweise 3772,50 Euro, abhängig von der Förderhöhe durch den BLSV. Der Eigenanteil des TSV, Abteilung Fußball, an der Umrüstung beträgt mindestens zehn Prozent. Daraufhin beschloss der Gemeinderat, der Bitte des TSV Görisried nachzukommen und einen Zuschuss zur Sanierung der Flutlichtanlage – je nach Höhe der Förderung durch den BLSV – in Höhe von 7,5 beziehungsweise 10 Prozent der Investitionssumme zu geben.

Weitere Bauvorhaben wurden genehmigt

Wie Bürgermeister Dr. Stephan Bea mitteilte, wurde die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Urlbauer“ vom Landratsamt Ostallgäu genehmigt. Das wird jetzt auch öffentlich bekannt gemacht. Mit der Änderung wurde das Gewerbegebiet „In der Lache“ nach Norden um 1,6 Hektar erweitert. Für den ortsansässigen Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbetrieb Urlbauer sei damit eine sehr attraktive gewerbliche Erweiterungsmöglichkeit geschaffen worden, sagte Bea.

Lesen Sie auch

Neuigkeiten Görisried In Görisried kostet das Essen für kleine Kinder jetzt mehr

Dem Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses am Ziegelstadel stimmte der Gemeinderat zu. Zum Schluss kündigte der Bürgermeister noch am, dass die diesjährige Görisrieder Bürgerversammlung am Dienstag, 19. Juli, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle stattfinden wird.

Lesen Sie auch: Wann und wo entstehen neue Windkraftanlagen im Allgäu?