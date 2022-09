Ladendiebstahl in Marktoberdorf: 100 Euro bezahlt, im Wert von sechs Euro geklaut

Ein 28-Jähriger hat am Donnerstagvormittag im V-Markt Marktoberdorf zwei Pinsel mitgehen lassen. Den restlichen Einkauf im Wert von über 100 Euro bezahlte er.

02.09.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Zwei Pinsel hat ein 28-Jähriger am Donnerstagvormittag im V-Markt in Marktoberdorf aus der Verpackung herausgenommen und in seine Hosentasche gesteckt. Nach Angaben der Polizei bezahlte er die restlichen Waren im Wert von über 100 Euro an der Kasse - nicht aber die Pinsel. (Lesen Sie dazu auch: 22-Jähriger in Marktoberdorf beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt

Nun läuft ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls gegen den Mann

Die entwendeten Pinsel waren lediglich sechs Euro wert. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls gegen den jungen Mann ein.

