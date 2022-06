Verdacht auf Hacker Angriff: Landratsamt Ostallgäu weiter lahmgelegt

Wegen eines mutmaßlichen Cyberangriffs aufs Landratsamt Ostallgäu wurden der E-Mail- und Datenverkehr gekappt. Stand jetzt: Am Dienstag liegt das Amt noch lahm.

06.06.2022 | Stand: 12:17 Uhr

Das Landratsamt Ostallgäu ist wegen des Verdachts auf einen Schadsoftware-Angriff (Ransomware-Attacke) seit dem frühen Donnerstagabend (17 Uhr) offline und der Dienstbetrieb dort aktuell nur eingeschränkt möglich. Aufgrund des Verdachtsvorfalls wurde die Datenverbindung nach außen vorsorglich unterbrochen. Das meldet Landratsamt-Sprecher Stefan Leonhart. "E-Mails nach außen und weitere EDV-basierte Anwendungen funktionieren daher nicht."

Aktuell heißt es jetzt: Auch am Dienstagmorgen werden der E-Mail und der Datenverkehr nach außen noch lahm-liegen, so wie es jetzt aussieht. "Es gibt dazu noch keine anderen Neuigkeiten", meldet die Behörde. Stand jetzt werde frühestens am Dienstag die Lage neu bewertet.

Landratsamt Ostallgäu: Zur Klärung des Vorfalls sind auch Forensiker des LSI mit an Bord

Mit der Unterbrechung der Datenverbindung als Vorsichtsmaßnahme folgt das Landratsamt einer Empfehlung des Landesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI), das wiederum vom Bundeskriminalamt (BKA) am späten Donnerstagnachmittag den ursprünglichen Hinweis auf eine mögliche Hacker-Attacke erhalten hatte. "Landratsamt und LSI arbeiten zurzeit - auch über das Wochenende - mit Hochdruck an der Klärung des Vorfalls. Server und PCs werden gescannt, Lockfiles untersucht", betont Sprecher Leonhart.

Die komplette EDV-Abteilung des Landratsamtes (mehr als zehn Mitarbeiter) wurde mit der Klärung des Verdachtsfalls betraut. Unterstützend seien außerdem geschulte Forensiker des LSI mit an Bord. Wie lange der Stillstand dauern werde, sei momentan aber leider noch unklar. "Das kennt man ja vom Privat-PC. Wenn ein angeblich 30-minütiger Virenscan plötzlich doch stundenlang dauert."

Kontakt per Telefon und persönliche Termine weiter möglich

Positiv sei aber, dass die Bürgerinnen und Bürger weiterhin telefonisch Kontakt zum Landratsamt aufnehmen können. "Die Bürger können auch weiterhin zu uns kommen", sagt Pressesprecher Leonhart. "Wir können auch weiterhin Auskünfte erteilen, zu allen möglichen Themen die Bürgerinnen und Bürger beraten - und auch einige Sachverhalte bearbeiten, sofern das offline geht." (Lesen Sie auch: Fendt produziert nach Hacker-Angriff wieder mit Vollgas.)

Lesen Sie auch

Nach Hacker-Attacke bei Fendt: Ende des Stillstands in Sicht? Hacker-Angriff auf Fendt

Betroffen ist unter anderem auch der Bürgerservice mit der Kfz-Zulassungsstelle. Bürgerinnen und Bürger, die bereits einen Termin haben, der abgesagt werden muss, wurden beziehungsweise werden kontaktiert. So sei beispielsweise das Anmelden eines Autos nicht möglich, da dafür auf webbasierte Anwendungen zugegriffen werden müsse. "Zugriff auf unsere internes Terminverwaltungssystem haben wir aber", berichtet Leonhart. "Deshalb haben wir Kunden, denen wir absagen mussten, auch erreicht, und es kam am Freitag zu keinen unnötigen Warteschlangen."

Behörden-Besuchern werde empfohlen, sich vor ihrem Besuch im Landratsamt beziehungsweise bei ihrem Ansprechpartner zu melden, um sich zu erkundigen, ob die Bearbeitung ihres jeweiligen Anliegens möglich ist.

Das Landratsamt ist einer der größten Arbeitgeber in Marktoberdorf

Beim Landratsamt Ostallgäu handelt es sich um einen der größten Arbeitgeber in der Kreisstadt Marktoberdorf und um die größte Behörde dort. Am Ostallgäuer Landratsamt sind fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Ist das Landratsamt Ostallgäu der Bedrohung durch einen Cyberangriff ausgesetzt? Dieser Frage geht die Behörde unter Hochdruck nach. Bild: Oliver Berg, dpa (Symbolfoto)

Die Auswirkungen davon, dass die Behörde die externe Kommunikation vorübergehend gekappt hat, sind aufgrund des anstehenden Pfingst-Wochenendes aber zunächst geringer - als wenn sich der Vorfall beispielsweise Anfang einer Werkwoche ereignet hätte. "Von Freitagmittag bis Montagabend ist die Behörde für Kunden- und Parteiverkehr sowieso geschlossen", sagt Sprecher Leonhart. Am Dienstag werde die Lage aktuell neu bewertet.

Erst kürzlich gab es in Marktoberdorf einen Hacker-Angriff, der für viel Aufsehen gesorgt hatte. Als Teil des US-amerikanischen AGCO-Konzerns wurde der Traktorbauer Fendt Opfer einer Schadsoftware-Attacke und die Produktion lag in vielen Werken, auch in Marktoberdorf, mehr als zehn Tage still (wir berichteten ausführlich.)

Sobald es etwas Neues zu dem Hacker-Verdachtsfall am Landratsamt gibt, informieren wir an dieser Stelle.