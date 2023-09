Segen und Fluch zugleich? So äußern sich die Marktoberdorfer Kandidaten zum Thema Tourismus

Jetzt mal konkret - Direktkandidaten für die Landtagswahl aus dem Stimmkreis 711 Marktoberdorf nehmen zu drängenden Fragen unserer Zeit Stellung.

23.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wer wird den Stimmkreis Marktoberdorf nach der Landtagswahl im Münchner Maximilianeum vertreten? Was bewegt die Wählerinnen und Wähler? Welche Themen beschäftigen die Politik? Im Vorfeld der Abstimmung fühlt unsere Redaktion den Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien im Stimmkreis 711 Marktoberdorf in loser Folge auf den Zahn. Sie äußern sich pointiert und auch mal launig zu Fragen aus den Bereichen Klima und Energie, Landwirtschaft, Gesundheit und Soziales sowie Tourismus, der Segen und Fluch zugleich sein kann.

Segen und Fluch zugleich: Wie soll der Wirtschaftsfaktor Tourismus in die Zukunft geführt werden, ohne dass die Region noch stärker unter Massentourismus zu leiden hat?

Andreas Kaufmann ( CSU): Der Tourismus gehört zum Allgäu dazu. Bestimmte Infrastrukturen, ein breiterer ÖPNV und eine Lebensgrundlage für viele Ostallgäuerinnen und Ostallgäuer gehen damit einher. Derzeit befinden wir uns in einer Phase, in der wir die zukünftige Entwicklung mitgestalten können. Weg vom Bus-Tages-Tourismus und hin zu längeren Aufenthalten in modernen Unterkünften. Vor allem die Bevölkerung und die Gegebenheiten vor Ort sind zu berücksichtigen, wenn zukünftig beworben oder ausgebaut wird! Beim Binnen-Tagestourismus brauchen wir neue Ideen, moderne Technik und eine breite Akzeptanz für eine effektive Lenkung!

Susen Knabner (Freie Wähler): Gerade für den südlichen Teil des Allgäus ist der Tourismus bedeutende Wirtschaftskraft. Um auch künftig attraktiver Tourismusstandort zu sein, brauchen wir Investitionen und Akzeptanz in der Bevölkerung. Dazu brauchen wir gezielte Strategien: hohe Qualität unserer Angebote (kein Billigtourismus), Verlängerung der Aufenthaltsdauer zur Verminderung von An- und Abreiseverkehr, Stärkung des ÖPNV zu stark frequentierten Gebieten, Angebote außerhalb der Hochsaison, Überlegungen zu Tourismusabgaben, noch mehr Informationen an Touristen zu den Themen: wie verhalte ich mich in der Natur, Einbindung lokaler Gemeinschaften.

Hannah Fischer (SPD): Für die Region ist Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der nicht wegzudenken ist. Doch die Branche muss nachhaltiger werden. Insbesondere im ländlichen Raum werden durch nachhaltigen Tourismus Strukturen vor Ort und Authentizität der Destinationen bewahrt. Durch den Einsatz von regionalen Produkten und die Vernetzung regionaler Produzenten wird die Wirtschaft vor Ort gestärkt, Arbeitsplätze gesichert und die Lebensqualität der Bevölkerung gestärkt Durch die Veränderungen der klimatischen Bedingungen sind Lösungen gefragt, um die Abhängigkeit insbesondere der Wintersportorte vom Schnee zu verringern.

Lesen Sie auch: Briefwahl oder Wahllokal? So laufen die Landtagswahlen in Marktoberdorf ab

Günter Räder (Grüne): Nach den letzten Berichten der AZ scheint der Andrang an den Hot Spots des Tourismus etwas nachgelassen zu haben. Im Landkreis Ostallgäu haben wir dem Tourismuschef angetragen, dass er versuchen soll, den Tourismus im mittleren und nördlichen Landkreis zu entwickeln. Dort soll er die Schönheiten (z.B. das Günztal) für Wandern und Radfahren herausarbeiten und den Tourismus voranbringen. Der Tourismus unterstützt die Infrastruktur wie den öffentlichen Nahverkehr und die Gastronomie und Hotellerie. Hier ist großes Entwicklungspotenzial vorhanden. Die Nutzung des „Blauen Gockel“ soll vorangebracht werden.

Alexander Zellner (FDP): Ich plädiere dringend und sehr zeitnah für neue Konzepte zur Steuerung von Touristenströmen. Park and Ride Parkplätze in Kombination mit zum Beispiel elektrifizierten Shuttle Bussen und Radschnellwegen zu den wichtigsten Touristen Hotspots wie Füssen und den Königsschlössern ist, sind schon längst überfällig. Dies kann mit E-Bike und E-Scooter Sharing kombiniert werden, für die Fahrzeuge benötigen wir außerdem bessere und intelligentere Parkleitsysteme. In den ländlichen Bereichen benötigen wir ebenfalls neue und innovative Mobilitätskonzepte.

Wolfgang Dröse (AfD): Ich sehe den Tourismus als Segen für uns. Er ist Garant vieler Arbeitsplätze und damit wirtschaftlicher Sicherheit. Unsere zauberhafte Landschaft darf dabei nicht durch den flächendeckenden Bau von Windindustrie-Anlagen verschandelt werden, denn gerade die Schönheit unserer Heimat lockt doch die Urlauber zu uns. Ich spreche mich zudem für den Bau eines großen Römermuseums in Augsburg aus, das dem Tourismus in Schwaben sicher guttun würde. Außerdem befürworte ich ein schönes Museum im Ostallgäu für Danuvius Guggenmosi, genannt „Udo“, dem wohl ersten aufrechtgehenden Menschenaffen.

Christoph Gänsheimer (Die Linke): Die Gemeinden haben Möglichkeiten, um den touristischen Zulauf zu steuern. Man darf sich nur nicht auf den freien Markt verlassen, sonst leiden Bewohner unter Kapitalinteressen. Es ist notwendig, die Arbeitsbedingungen im Hotel- und Gastronomiebereich zu verbessern. Mindestlohnbetrug und unbezahlte Überstunden sind an der Tagesordnung. Trinkgelder zahlen keine Rentenversicherungsbeiträge. Viele haben während Corona neue Arbeitsplätze gesucht und werden nicht zurückkehren. Es braucht starke Gewerkschaften, staatliche Regulierung und Unternehmen, die sich um eine stabile Kernbelegschaft bemühen.

Lesen Sie auch, was die Kandidatinnen und Kandidaten zum Thema Klimawandel zu sagen haben.