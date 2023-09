Haben die Kliniken eine Zukunft? Das sagen die Marktoberdorfer Kandidaten

Jetzt mal konkret - Direktkandidaten für die Landtagswahl aus dem Stimmkreis 711 Marktoberdorf nehmen zu drängenden Fragen unserer Zeit Stellung.

30.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wer wird den Stimmkreis Marktoberdorf nach der Landtagswahl im Münchner Maximilianeum vertreten? Was bewegt die Wähler? Welche Themen beschäftigten die Politik? Im Vorfeld der Abstimmung fühlt unsere Redaktion den Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien im Stimmkreis 711 Marktoberdorf in loser Folge auf den Zahn. Sie äußern sich pointiert und auch mal launig zu Fragen aus den Bereichen Klima und Energie, Landwirtschaft, Gesundheit und Soziales sowie Tourismus. Heute geht es um die Kliniken in der Region, die unter enormen Kostendruck stehen, und zu wenig Personal haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.