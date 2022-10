Lastwagen beim Abbiegen übersehen: Unfall auf der B472 bei Geisenried

Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch bei der B12 bei Geisenried einen Unfall verursacht: Der Autofahrer übersah beim Abbiegen einen Lastwagen.

28.10.2022 | Stand: 14:00 Uhr

5500 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls bei Geisenried. Wie die Polizei berichtet, ist ein Auto an der B12-Anschlusstelle Geisenried am Mittwochmorgen mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der 22-jährige Autofahrer war von der B12 gekommen und wollte nach links in die B 472 einbiegen.

Zusammenstoß auf der B472 bei Geisenried

Dabei übersah er den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Lastwagenfahrer mit seinem Lkw-Gespann. Es kam zum Zusammenstoß. Das Auto des 22-Jährigen kollidierte mit dem Heck des Tiefladers.

