Lastwagen mit Bagger bleibt auf der B12 bei Biessenhofen an Brücke hängen

Ein Lastkraftwagen, der einen Bagger transportierte, ist unter einer Brücke durchgefahren und mit dem Baggerarm daran hängen geblieben. Die B12 wurde gesperrt.

08.06.2022 | Stand: 14:32 Uhr

Ein 56-jähriger Lastwagenfahrer hat am Dienstagmittag mit einem Bagger, der auf seinem Anhänger aufgeladen war, eine Brücke beschädigt. Nach Angaben der Polizei fuhr er mit dem nach oben stehenden Baggerarm auf der B12 bei Biessenhofen in Richtung Kempten unter einer Brücke hindurch. Der Baggerarm blieb an der Brücke hängen und beschädigte diese. (Lesen Sie dazu auch: Sekundenschlaf: Mann fährt auf der B12 in Leitplanke

Ein hoher Gesamtschaden entstand

Weil der Wagen mit ungefähr 65 km/h unterwegs war, entstand sowohl am Baggerarm als auch an der Brücke ein erheblicher Gesamtschaden von schätzungsweise 15.000 Euro. Außerdem musste die gesamte B12 für kurze Zeit gesperrt werden.

