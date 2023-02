Leo Hiemer hat Gabis Schicksal erforscht: "Ich hatte das Gefühl: Wenn ich das nicht mache, macht das keiner"

Die Allgäuerin Gabriele Schwarz wurde vor 80 Jahren in Auschwitz ermordet. Der Autor und Regisseur Leo Hiemer hat ihr Schicksal erforscht. Und nicht nur das.

12.02.2023

80 Jahre ist es her, dass die kleine Gabriele Schwarz mit nur fünf Jahren in Auschwitz von den Nazis ermordet wurde. Seit 36 Jahren trägt der Kaufbeurer Autor und Filmemacher Leo Hiemer das Mädchen in seinem Kopf und seinem Herzen, wie er sagt. Er hat das Schicksal von Gabi erforscht wie kein anderer. „Man muss das natürlich auch aushalten können“, sagt er. Hiemer spricht im Interview über bewegende Momente in der Gabi-Ausstellung und darüber, ob eine Erinnerungskultur ohne Zeitzeugen überhaupt möglich ist.

