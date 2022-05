Menschen, denen Lesen schwer fällt, finden in der Stadtbücherei Marktoberdorf Texte in einfacher Sprache. Wer auf die Idee kam und warum sie so wertvoll ist.

13.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Literatur soll keinem mehr verschlossen bleiben. Sie soll für alle zugänglich sein. Auch Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. Oder Menschen, die gerade erst dabei sind, Deutsch zu lernen, Leseanfänger, Jugendliche, aber auch Menschen mit Demenz sollten die gleichen Bücher lesen können, wie allen anderen auch.

