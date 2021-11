Unbekannte wollen mit gefälschten Überweisungsträgern knapp 143.000 Euro von Ostallgäuer Firma erbeuten

Unbekannte haben Überweisungsträger einer Firma aus Leuterschach (Ostallgäu) gefälscht. Sie wollten gut 143.000 Euro auf ein englisches Konto überweisen lassen.

19.11.2021 | Stand: 13:09 Uhr

Bereits Ende Oktober wurde bei der Sparkasse Allgäu ein gefälschter Überweisungsträger über knapp 50.000 Euro angehalten. Wie die Polizei jetzt berichtet, sollte das Geld vom Firmenkonto einer Firma aus Leuterschach bei Marktoberdorf auf ein englisches Bankkonto überwiesen werden.

Am selben Tag wurde bei der BTV Bank in München ebenfalls ein gefälschter Überweisungsträger angehalten. Damit sollte ein Betrag in Höhe von fast 93.000 Euro ebenfalls vom Konto der Leuterschacher Firma auf das gleiche Konto in England überwiesen werden.

So ist der Betrug aufgefallen

Auf den Überweisungsträgern, die bei den beiden Banken eingeworfen wurden, befand sich die gefälschte Unterschrift des Geschäftsführers der Ostallgäuer Firma. Die Betrugsversuche sind aufgefallen, weil die Firma lediglich das Online-Banking-System nutzt. Der Firma entstand kein finanzieller Schaden.

