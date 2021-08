Warum ganz Günzach mit Lisa Brennauer über ihre Goldmedaille jubelt

Lisa Brennauer vom Radsportclub Allgäu schreibt in Tokio Geschichte. Ihr Triumphzug freut den Günzacher Rad-Verein. Warum und sas der Vorsitzende plant.

03.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Ich habe ihr gleich geschrieben und gratuliert. Aber ich glaube, diesmal dauert es länger, bis sie sich meldet.“ Klaus Görig, Vorsitzender des Radsportclubs (RC) Allgäu, ist ganz aus dem Häuschen nach dem Olympiasieg von Lisa Brennauer, die in der Mannschaftsverfolgung beim Bahnradrennen in neuer Weltrekordzeit in Tokio die Goldmedaille geholt hat. Lisa Brennauer stammt zwar aus Durach, ist aber als Gründungsmitglied des RC nach wie vor ganz eng mit dem Verein verbunden.

Günzacher tippen Glückwünsche

Entsprechend glücklich war nicht nur Görig. Kurz nach dem Rennen piepte bei ihm unentwegt das Handy: „Gut 50 Mitglieder haben mir in der Minute danach geschrieben und sich mit ihr gefreut“, sagt er. Da hatte er seinen Glückwunsch in Richtung Tokio schon abgesetzt. „Ich bin ganz glücklich und freue mich riesig.“ Vor allem, dass die Mannschaft ihren eigenen, am Vortag aufgestellten Weltrekord beinahe pulverisiert hat, erstaunt ihn: „Das ist brutal.“

Die Bahn sei offenbar sehr schnell, doch mit einem solch furiosen Ergebnis habe er nicht gerechnet. Mit Platz drei habe er spekuliert, aber nicht mit Gold. Ein Olympiasieg sei noch immer das Größte für einen Sportler, weil es die Spiele nur alle vier Jahre gibt. „Da muss auf den Tag genau die Leistung stimmen.“ Schon zu ihren beiden sechsten Plätzen bei den Straßenrennen stand Görig mit der 33-jährigen Allgäuerinnen in Kontakt. „Sie hat mir auch zurückgeschrieben“, sagt er mit einem gewissen Stolz.

Brennauer gibt Verein aus Günzach Auftrieb

Lisa Brennauer ist durch ihre sportlichen Erfolge eine wichtige Triebfeder im Verein. Als sie 2005 Junioren-Weltmeisterin wurde, keimte im Verein und im deutschen Radsportverband die Idee auf, große und wichtige Straßenrennen auch ins Allgäu zu holen.

Das war die Geburtsstunde der inzwischen fast legendären Radrennen rund um Schweinlang. Das Dorf auf der Anhöhe zwischen Unterthingau und Kraftisried hat sich seitdem gleichsam zu einer Pilgerstätte für Radsportbegeisterte und zu einer Bühne für Talente entwickelt. Und so kam es, dass in jungen Jahren neben Brennauer auch Franziska Brauße und Mieke Kröger schon bei einem Bundesliga-Rennen in Schweinlang am Start waren. Eben jene Franziska Brauße und Mieke Kröger, die nun mit Lisa Brennauer Gold gewonnen haben.

So feiert Allgäuerin Lisa Brennauer ihr Olympia-Gold

Bereits im Vorkampf der 4000 Meter Mannschaftsverfolgung bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio knackten die deutschen Frauen mit Lisa Brennauer einen lange bestehenden Weltrekord. Die Radsportlerin aus Durach reißt vor Freude noch auf dem Rad die Hand nach oben, die Zuschauer im Izu Velodrome jubeln. Im atemberaubenden Finale siegte das deutsche Bahnrad-Quartett auf der Hochgeschwindigkeitsbahn in der Weltrekordzeit von 4:04,242 Minuten gegen Großbritannien und sichert sich die Olympische Goldmedaille. Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger (l-r) feiern bei der Siegerehrung die erste Goldmedaille im Bahn-Ausdauerbereich der Frauen seit Petra Rossner 1992 in Barcelona. "Wir haben versucht, an uns zu arbeiten und Schritt für Schritt immer schneller zu werden. Wir hatten da was aufzuholen. Umso schöner, dass die Lücke immer kleiner wurde", berichtet Brennauer von dem mühsamen Weg zum olympischen Gold.

Auch in Marktoberdorf gut bekannt

Görig schätzt an Brennauer, dass sie nie an Bodenhaftung verloren hat. So kennen sie viele Marktoberdorfer von ihrer Teilnahme am Staffel-Mix-Marathon. Und wenn Lisa Brennauer trainiert, dann führt ihre Runde auch schon mal über Günzach und Obergünzburg. „Ich bin richtig stolz auf sie“, bricht es aus dem RC-Vorsitzenden heraus.

Und wenn er auf die Liste der deutschen Radsportler bei der Tour de France oder nun bei den Olympischen Spielen schaut, bekommt er glänzende Augen. Einige starteten bereits in der Jugend im Ostallgäu. Nach wie vor will der Verein dem Nachwuchs schwere und große Radrennen anbieten. Wenn sie später bei großen Rennen Etappensiege feiern, Weltmeistertitel holen, deutsche Meister werden oder bei anderen Hochkarätern eine Medaille gewinnen, „freut das nicht nur den Sportler, sondern den ganzen Verein, bei dem dieser Sportler mal in seiner Laufbahn als Nachwuchssportler gestartet ist“.

So hat der Club seit 2005 rund 30 Radrennen auch für Nachwuchsklassen organisiert, vier Radbundesliga-Rennen, zwei deutsche Meisterschaften und ein Bundessichtungsrennen ausgetragen. Dass nun mit Lisa Brennauer eine dieser Fahrerinnen eine Medaille bei den Olympischen Spielen holt, sei für den Verein das Größte.

Wie die Günzacher ihrem Goldengel danken wollen

Während die Allgäuerin noch mit der deutschen Mannschaft ihren Triumphzug feierte, plant Görig bereits für ihre Rückkehr. Falls sie Zeit findet, wollen auch die RC-Mitglieder ihren Goldengel in einem kleinen Kreis hochleben lassen. Mit dabei sein solle auf jeden Fall Landrätin Maria Rita Zinnecker, wünscht sich Görig. Zum einen fördere sie den Radsport im Landkreis, zum anderen sei Brennauers Goldmedaille aufgrund ihrer Verbindungen ins Günztal auch „eine Goldmedaille fürs Ostallgäu“.

