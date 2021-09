In einer Bahnunterführung in Biessenhofen ist ein Lkw stecken geblieben. Erst als die Helfer Luft aus den Reifen ließen, konnte der Lastwagen weiterfahren.

08.09.2021 | Stand: 13:53 Uhr

Ein zu hoher Lastwagen ist am Dienstagnachmittag auf der B16 in Biessenhofen in einer Bahnunterführung stecken geblieben. Laut Polizei musste aus den Reifen Luft gelassen werden, damit der Lkw wieder weiterfahren konnte. Weil die B16 für fast zwei Stunden gesperrt war, kam es zu einem größeren Stau. Der Schaden am Lkw beträgt etwa 9.000 Euro.

