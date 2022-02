Lkw fährt durch Pfütze: Polizist in Marktoberdorf von Kopf bis Fuß nassgespritzt

Polizist war in Marktoberdorf zu Fuß unterwegs. Die Streife war dann schnell beendet, der Beamte musste erst die Uniform wechseln. Was dem Verursacher droht.

Kuriose Polizeimeldung aus Marktoberdorf: Am Mittwochvormittag (2. Februar 2022) ist ein Polizeibeamter in der Ostallgäuer Kreisstadt unfreiwilig von Kopf bis Fuß geduscht worden. Laut Polizei war der Beamte auf dem Gehweg der Meichelbeckstraße auf Streife unterwegs, als sich von hinten ein Lkw näherte. Genau auf Höhe des Polizisten fuhr der Lkw zügig durch eine große Wasserpfütze.

Der Polizist wurde dadurch von Kopf bis Fuß nassgespritzt. Da der Lkw anschließend sofort nach links abbog ist kein Kennzeichen bekannt. Für den Beamten war dadurch der Streifengang schon wieder beendet. Er musste sich zunächst abtrocknen und die Uniform wechseln. Ob der Lkw-Fahrer überhaupt mitbekommen hat, was er angerichtete, ist nicht bekannt.

Zu seinen Gunsten wird angenommen, dass er es nicht bemerkte. Für derartige Verstöße sieht der Bußgeldkatalog ein Verwarnungsgeld in Höhe von 10 Euro vor, teilt die Polizei mit. Deutlich teurer könnte es bei einem solchen Vergehen übrigens in Großbritannien werden. Wer dort ungebremst durch große Regenpfützen fährt und Passanten durchnässt, muss mit bis zu 5.000 Pfund Bußgeld und drei Punkten im Verkehrsregister rechnen.

Zurück ins Allgäu: Immer wieder finden sich in den Presseberichten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West kuriose Meldungen. Eine Auswahl der verblüffendsten Meldungen aus dem Jahr 2021 lesen Sie hier. Darin geht es unter anderem um einen Mann in Lindau, der per Haftbefehl gesucht wurde, aber selbst die Polizei gerufen hatte. Der Grund: Kein Hotel wollte ihn aufnehmen. Ebenfalls Kopfschütteln löste die Meldung aus, dass in Immenstadt eine Frau mit einem Joint in der Hand bei der Polizei erschien. WIe es dazu kam, lesen Sie hier.

