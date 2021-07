Luftfilter in Schulen - Söders Pläne kassieren im Ostallgäu eine heftige Watschn

Kreisausschuss Ostallgäu kritisiert Luftfilter-Vorstoß der Staatsregierung auf das Heftigste. Warum das Gremium dennoch für eine Anschaffung der Geräte stimmt.

Trotz heftiger Kritik nahezu aller Kreistagsfraktionen am Vorstoß der Staatsregierung soll der Landkreis seine Schulen mit mobilen Luftfilteranlagen ausrüsten. Das hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am Freitag beschlossen. Allerdings forderte Landrätin Maria Rita Zinnecker die Staatsregierung auf, zunächst einmal klare Vorgaben zu machen. Dies betreffe vor allem eine fachliche Bewertung, welche Geräte für den Einsatz in den Schulen geeignet seien, sagte Zinnecker. Nach derzeitigem Stand geht man im Landratsamt davon aus, für landkreiseigene Schulen 177 mobile Luftfilteranlagen anschaffen zu müssen. Die Kosten belaufen sich auf etwa 670 000 Euro.

Ostallgäuer Landrätin Zinnecker sieht "viele Unklarheiten"

Anfang vergangener Woche hatte Ministerpräsident Söder das Ziel ausgerufen, dass zu Beginn des neuen Schuljahres in jedem Klassenzimmer ein mobiler Luftfilter stehen soll. Diese Maßnahme solle Schüler und Lehrer noch besser vor dem Coronavirus schützen. Dieser Beschluss beinhalte jedoch „viele Unklarheiten“ und wecke „unrealistische Erwartungen“, sagte Landrätin Zinnecker. Es sei zum Beispiel nahezu ausgeschlossen, in der Kürze der Zeit so viele Luftfilter anschaffen zu können. Zinnecker forderte klare Vorgaben: „Natürlich hat der Schutz der Kinder Vorrang. Aber wir müssen vor dem Kauf wissen, welche Anlagen sinnvoll sind.“ Zudem benötigten die Kommunen Informationen zu den Vergabeverfahren und den Förderrichtlinien. Der Freistaat will den Schulen 190 Millionen Euro für die Ausstattung von Klassenzimmern mit Luftreinigungsgeräten zur Verfügung stellen. Die Geräte sollen bis zu 50 Prozent förderfähig sein, hieß es.

Im Februar hatte es der Kreistag abgelehnt, mobile Luftfilteranlagen für Landkreis-Schulen anzuschaffen. Den entsprechenden Antrag hatten einzelne Fraktionsmitglieder von SPD, ÖDP und Grüne gestellt. Die Entscheidung war damals auch vor dem Hintergrund getroffen worden, dass es im Landkreis etliche sanierte Schulgebäude mit stationären Luftfilteranlagen gibt.

Erhebliche Kosten für den Landkreis Ostallgäu

Zu diesem Zeitpunkt hatte es noch keinerlei Vorgaben vonseiten der Staatsregierung gegeben. „Doch die Windrichtung in München hat sich offensichtlich gedreht“, sagte Zinnecker. Sie verstehe nicht, warum das Kultusministerium keinen Rahmenvertrag für den Kauf der Anlagen abschließe, sondern die Kommunen vor Ort mit der Entscheidung allein gelassen würden. „Macht es halt bitte in München schnell und zentral“, sagte Zinnecker. Die Kosten für die Kommunen seien erheblich. So rechnet der Landkreis nicht nur mit Anschaffungskosten von 670 000 Euro, sondern auch mit Wartungskosten von rund 180 000 Euro pro Jahr.

Eine "Panikentscheidung" der Staatsregierung

Der stellvertretende Landrat Lars Leveringhaus ( CSU) nannte das Vorgehen der Staatsregierung „vollkommen realitätsfern“. Es sei nicht zu schaffen, die Schulen bis Mitte September mit mobilen Luftfiltern auszustatten. „Bis alle Entscheidungen getroffen und die Anlagen da sind, ist es Frühjahr 2022.“ Er sei maximal enttäuscht über diese „Panikentscheidung“ der Regierung, sagte Leveringhaus.

Dr. Günther Räder (Grüne) sagte, es sei eine Pflicht, die Schüler so gut wie möglich zu schützen. Daher befürworte er die Anschaffung der mobilen Luftfilter. „Mich ärgert aber, dass der eine anschafft und der andere zahlen soll.“ Man dürfe sich nicht der Illusion hingeben, nach der Anschaffung von Luftfiltern müsse in Klassenzimmern nicht mehr gelüftet werden. „Frischluft ist das Einzige, was hilft.“ Räder warnte davor, die Pandemie als beendet zu betrachten. „Delta ist noch nicht Omega“, sagte Räder mit Blick auf die Virusvarianten.

Erheblicher Ärger im Ostallgäu über das Hin und Her

Wolfgang Hannig (SPD) ärgert sich über „das Hin und Her“. Die eine Studie erkenne den Nutzen mobiler Luftfilter, eine andere bezweifele ihn. „Ja was denn nun?“, sagt Hannig. Er sei dennoch für die Anschaffung der Anlagen. „Keiner will ja die Gesundheit der Kinder aufs Spiel setzen.“

Auch Matthias Fack (FWO) befürwortete den Kauf der Luftfilter („wie bereits im Februar“) für Klassenzimmer, in denen das Querlüften nicht möglich sei. Benjamin Leinsle (Junges Ostallgäu) regte an, eine oder zwei Geräte anzuschaffen und diese im Testbetrieb in den Schulen laufen zu lassen.

Josef Schweinberger (CSU) nannte den Luftfilter-Vorstoß der Staatsregierung „unausgegoren von Anfang bis Ende“. Gleichwohl habe die Gesundheit der Kinder Vorrang. Dr. Wolfgang Hell (CSU) sagte, die Staatsregierung müsse verbindliche Angaben darüber machen, welche technischen Voraussetzungen die Geräte zur Luftreinigung erfüllen müssen. „Die Geräte sollen ja zum Schutz und nicht zum Schaden der Kinder sein.“

