Männerchor Biessenhofen spendet Klavier ins Ahrtal: Das letzte Lied wird im Kofferraum gespielt

Der aufgelöste Männerchor Biessenhofen hat sein Klavier ins Ahrtal gespendet. Der Moment war sehr bewegend, sagt Klaus Reiß – aus vielerlei Gründen.

14.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

2021 war für den Männerchor Biessenhofen ein bewegendes Jahr. Nach 112 Jahren Bestehen löste sich die Sängergemeinschaft auf. Doch damit war das letzte Kapitel noch nicht beendet: Die Sänger haben vor einigen Tagen ihr Klavier gespendet. „Es war ein sehr bewegender Moment“, sagt Dr. Klaus Reiß. Der ehemalige Chor-Dirigent hatte noch im Transporter das letzte Lied angestimmt, bevor sich das Klavier auf eine lange Reise begab.

Die Auflösung des Männerchors in Biessenhofen war keine schwere Entscheidung

Klaus Reiß aus Marktoberdorf weiß viele Geschichten über den Männerchor Biessenhofen zu erzählen. 23 Jahre lang dirigierte der Marktoberdorfer die eingeschworene Sängergemeinschaft. Fünf Jahre lang war er Vorstand. Reiß war es auch, der schließlich die entscheidende Frage stellte: „Wollen wir aufhören?“ Seine Mitsänger stimmten dem Vorschlag sofort zu. Die Entscheidung war nicht schwergefallen. Lange wäre es eh nicht mehr gegangen, sagte Reiß, als sich der Chor schließlich endgültig auflöste. Die Sänger wurden immer älter. Nachwuchs kam keiner mehr nach.

Über viele Jahrzehnte hinweg hatten die Chormitglieder zusammen gewirkt, Freundschaften waren entstanden, viel Herzblut war geflossen und natürlich war viel Musik erklungen. Der Chor war dabei stets von seinem Klavier begleitet worden. Viele Lieder hatten die Musiker darauf angestimmt, lustige wie traurige. Das Instrument sollte daher in gute Hände gelangen – so viel stand fest.

So kam der Kontakt ins Ahrtal zustande

Klaus Reiß kontaktierte im November 2021 das Landratsamt Ahrweiler. Der Marktoberdorfer war tief bewegt von der Flutkatastrophe und wollte deshalb flutgeschädigten Chören seine Hilfe anbieten. „Schließlich war im Proberaum unseres mittlerweile aufgelösten Männerchores Biessenhofen einiges zu finden, was noch gut zu gebrauchen war“, sagt er – unter anderem das besagte Klavier. „Ich bekam eine Liste mit Adressen.“ So kam es, dass Reiß mit Sängerkollegen im Ahrtal zusammenkam. „Es ergab sich ein sehr netter, freundschaftlicher Kontakt“, erzählt Reiß. Die neuen Besitzer für das Klavier waren gefunden. Die Ahrtaler organisierten ein Auto. Pia und Bernhard Stahl, deren Vater in einem Ahrtaler Chor singt, kamen damit nach Biessenhofen. Dort packten die Bauhofmitarbeiter mit an und luden das Klavier in den Transporter. 518 Kilometer sollte es reisen, bis es an seinem neuen Bestimmungsort angekommen war.

Für Reiß war der Abschied sehr bewegend. „Da konnte ich es mir nicht verkneifen, noch ein letztes Mal das Allgäu-Lied .Wo meiner Kindheit Wiege stand…’ zu intonieren.“ Dieser Moment wurde fotografisch festgehalten. „Ich bin sicher, dass das Klavier einen guten Platz gefunden hat und viel Freude verbreiten wird“, sagt Reiß.