Warum es ohne Fest auch keinen neuen Maibaum gibt

Maibaum-Feste sind wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Trotzdem einen Maibaum aufzustellen, kommt für viele Vereine nicht in Frage.

30.04.2021 | Stand: 14:45 Uhr

Ohne Feier kein neuer Maibaum – lautet die Devise bei vielen Gemeinden und Vereinen im Ostallgäu. Die Inzidenzwerte im Landkreis sind nach wie vor hoch und die Corona-Beschränkungen lassen die gewohnten Maibaum-Feste zum 1. Mai nicht zu. Für viele veranstaltende Vereine sind das auch K.-o.-Kriterien gegen einen neuen Baum.

Maibaum in Kraftisried bleibt die nächsten Jahre stehen

„Ohne Fest lohnt sich der Aufwand nicht“, sagt Michael Abel, Bürgermeister von Kraftisried. Im Ort wurde im vergangenen Jahr noch ein neuer Maibaum aufgestellt, „der bleibt die nächsten vier Jahre stehen“. In zwei Jahren soll laut dem Bürgermeister wieder ein Maibaum-Stellen im Weiler Schweinlang stattfinden. „Wir hoffen, dass es dann möglich ist“, sagt Abel. (Lesen Sie auch: Maibaum-Aufstellen 2021: Wo es Maibäume im Allgäu trotz Corona gibt)

Kein neuer Maibaum in Marktoberdorf und Sulzschneid

Auch der Marktoberdorfer Trachtenverein D’ Wertachtaler verzichtet darauf, einen Baum herzurichten und am Modeon aufzustellen. „Da bräuchte es schon zur Vorbereitung zu viele Leute. Das ist wegen der hohen Corona-Zahlen nicht machbar“, sagt die Vorsitzende Gisela Wißmiller.

Das sieht auch Walter Sirch, ehemaliger Brauchtumswart beim Bayerischen Trachtenverband, so: „Corona-konform kann man den Baum nur schwer herrichten, dafür braucht man schon ein paar Leute.“ Bereits im vergangenen Jahr wurde im Marktoberdorfer Ortsteil Sulzschneid, wo Sirch lebt, wegen der Corona-Pandemie kein neuer Baum aufgestellt. „Wir hoffen nun auf das kommende Jahr“, sagt Sirch. Ein Stück Maibaumfeststimmung wird trotzdem geboten: Es gibt Kesselfleisch auf Vorbestellung zum Mitnehmen – mit Abstand und Masken. (Lesen Sie auch: Maibaum digital und Mai-Bonsai dahoam - Dorfplätze bleiben leer)

Kesselfleisch-Verkauf in Aitrang am 1. Mai

Beim Maibaumclub Aitrang scheitere das Aufstellen eines neuen Baums ebenfalls an den Corona-Beschränkungen. „Wir können uns nicht mit 20 Leuten in einer Scheune treffen, um den Baum herzurichten“, sagt Vorsitzender Andreas Probst. Den Baum zu einem späteren Zeitpunkt aufzustellen, kommt für Probst und seine Vereinskollegen ebenfalls nicht in Frage. „Im Juni oder Juli brauchen wir das auch nicht mehr nachzuholen. Im Moment kann man sowieso schwer vorausplanen.“ Allerdings soll es am 1. Mai in Aitrang das zugehörige Kesselfleisch-Essen zum Mitnehmen geben. „Damit die Tradition nicht verloren geht“, sagt Probst. Ausgegeben werde dieses heuer nicht vom Maibaumclub, sondern vom Gasthaus Ziegerer.

Maibaum in Unterthingau wird abgebaut

Lesen Sie auch

Unterallgäu Wo es in diesem Jahr trotz Corona Maibäume gibt und wo nicht

Bei der Verwaltungsgemeinschaft Obergünzburg, Günzach und Untrasried habe noch kein Verein angekündigt, einen Maibaum aufstellen zu wollen. In Unterthingau werde der Maibaum heuer nur abgebaut, ein neuer soll erst einmal nicht an seine Stelle kommen, heißt es vonseiten der Gemeinde. (Lesen Sie auch: Klare Ansage der Polizei: Ausgangssperre gilt im Allgäu auch in der Freinacht)

Maibaum-Fest in Görisried auf September verschoben

In Görisried, wo turnusmäßig alle vier Jahre ein Maibaum aufgestellt wird, wäre es heuer wieder soweit. Zunächst sei geplant gewesen, einen Baum ohne Fest aufzustellen, sagt ein Gemeindemitarbeiter. Allerdings habe man befürchtet, dass Spaziergänger stehen bleiben und zusehen. „Man kann nicht verhindern, dass sich Zuschauergruppen bilden.“ Die Görisrieder hätten das Fest daher auf September verschoben. Doch auch dann soll der Maibaum nur aufgestellt werden, wenn dies gefeiert werden kann.

Lesen Sie auch: Eine Wiesn in der Wüste? - Pläne für Oktoberfest in Dubai