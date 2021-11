Mann gerät bei Unterthingau in den Gegenverkehr: Junge Frau verletzt und 18.000 Schaden

Aus ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer bei Unterthingau von seiner Fahrspur abgekommen und hat einen Unfall gebaut. Eine 27-Jährige landete im Krankenhaus.

18.11.2021 | Stand: 14:02 Uhr

Eine Verletzte und 18.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen bei Unterthingau. Laut Polizei war ein 74-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße von Unterthingau in Richtung Geisenried unterwegs. Dabei kam er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Eine 27-Jährige kam ihm mit ihrem Wagen entgegen und die beiden stießen zusammen.

Unfall in Unterthingau: 18.000 Euro Schaden an den Autos

Durch die Kollision wurde das Auto des Mannes in ein angrenzendes Feld geschleudert. Die junge Frau rammte die Leitplanke. Dabei zog sie sich Verletzungen zu und ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. An den Autos entstand ein Schaden von 18.000 Euro.

Lesen Sie auch: