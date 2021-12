Ein Mann hat einer vorbeifahrenden Polizei-Streife in Biessenhofen den Mittelfinger gezeigt. Das hatte Konsequenzen.

05.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Ein 56-Jähriger hat Polizisten in Biessenhofen den Mittelfinger gezeigt. Wie die Polizei berichtet, war in der Nacht auf Samstag eine Polizeistreife an dem Mann vorbeigefahren. Die Beamten waren auf dem Weg nach Marktoberdorf, um dort Kollegen bei einem Einsatz zu unterstützen.

Mann streckt Polizisten Mittelfinger entgegen

Der Mann strecke dem Streifenwagen deutlich sichtbar seinen Mittelfinger entgegen. Die Polizisten wendeten daraufhin und stellten die Identität des Mannes fest. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung.