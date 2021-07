Sein Abitur-Schnitt: 0,69

Marco Schmid aus Wald im Ostallgäu ist einer der besten Abiturienten in ganz Bayern. Seine einfache Erklärung: „Die Fächer liegen mir am Herzen.“

21.07.2021 | Stand: 18:39 Uhr

Er macht nicht viel Aufhebens um seine herausragenden Leistungen. Dabei hat Marco Schmid etwas erreicht, das vor ihm noch keinem am Marktoberdorfer Gymnasium gelungen ist: Der 18-Jährige aus Wald (Kreis Ostallgäu) ist der beste Abiturient in der Geschichte der Schule und heuer auch einer der besten Absolventen in ganz Bayern.

896 von 900 Punkten im Abitur

Unglaubliche 896 von 900 möglichen Punkten erreichte der junge Allgäuer und damit einen rechnerischen Schnitt von 0,69. Das Ergebnis setzt sich aus 596 von 600 Punkten in den beiden letzten Schuljahren sowie aus der Maximalzahl von 300 Punkten in den eigentlichen Abiprüfungen zusammen. Das bedeutet: Schmid schaffte in allen fünf Abiturfächern die Bestnote. „Ich freue mich natürlich, auch mein Umfeld ist entsprechend begeistert“, sagt der 18-Jährige. Mit einem solch außergewöhnlichen Ergebnis habe er nicht gerechnet. „Selbst wenn man ein gutes Gefühl hat, ist man sich immer etwas unsicher.“

Allerdings sei es ihm weniger um die Note als um die Fächer gegangen: „Die liegen mir am Herzen“, sagt der 18-Jährige. Auch er habe sich vor den Prüfungen zum Lernen hinsetzen müssen, beschäftige sich aber auch darüber hinaus gerne mit den Themen. „Wenn mich etwas interessiert, lese ich mich zusätzlich selbst ein“, erzählt Schmid. So viel Interesse hat sich nun ausgezahlt: In seinen schriftlichen Abifächern Mathe, Deutsch und Geschichte sowie in den mündlichen Englisch- und Physikprüfungen schaffte Schmid jeweils die vollen 15 Punkte. Vor allem auch seine Schulkameradinnen und -kameraden hätten sich mit ihm gefreut, sagt der Ostallgäuer.

Seine Bestleistung feierte er eher unspektakulär: Marco Schmid ging mit der Familie zum Essen. Und die Zeugnis-Übergabe im Marktoberdorfer Veranstaltungshaus Modeon lief wegen Corona anders ab als gewohnt. Die Schüler wurden in Gruppen aufgeteilt, die Feier dauerte nur 75 Minuten. „Der Abiball ist ausgefallen“, sagt Schmid. Das sei schade, aber unvermeidbar gewesen. (Lesen Sie auch: Drei der besten Buchloer Abiturientinnen berichten: So liefen die Prüfungen und das sind ihre Zukunftspläne)

Studium der Mathematik und Philosophie in München

In der Zeit bis zum Studienstart will er möglichst viel unternehmen: Freunde treffen, in den Urlaub fahren, Klavier spielen, kicken – und an einem Mathe-Sommerkurs in Sonthofen teilnehmen und knifflige Aufgaben lösen. „Einfach aus Freude an der Mathematik“, sagt der Spitzen-Abiturient.

Lesen Sie auch

Abiturfeier in Marktoberdorf Beste Abi-Note: Marktoberdorfer Abiturient schreibt Schulgeschichte

Im Oktober möchte der 18-jährige Ostallgäuer sein Studium der Mathematik und Philosophie in München beginnen. Ihm sei es schwer gefallen, die Studienfächer auszuwählen, weil ihn so vieles interessiere: „Sich zu entscheiden, heißt auch immer zu verzichten.“ Mit den beiden Fächern fühle er sich nun aber „breit und gut aufgestellt“. Dass dies eine passende Kombi für ihn ist, habe er bereits im vergangenen Jahr festgestellt, erzählt der Walder. Denn Schmid absolvierte ein Semester lang ein Frühstudium an der Universität Augsburg – für besonders begabte und interessierte Schülerinnen und Schüler. (Lesen Sie auch: Ein junger Allgäuer macht ein FSJ: "Das Thema hat mich gefesselt, das fand ich so spannend")

Marco Schmid nahm an Online-Vorlesungen in Mathe und Philosophie teil. Das stemmte der 18-Jährige zusätzlich zur Vorbereitung auf das Abitur. Man müsse sich halt die Zeit gut einteilen, sagt der Ostallgäuer. Was er später einmal beruflich machen will, weiß der 18-Jährige noch nicht. „Jetzt freue ich mich erst mal auf mein Studium und viele spannende Themen.“

Lesen Sie auch: Abiturient aus Ronsberg schreibt herausragende Arbeit über künstliche Intelligenz