Marco Schmid schreibt am Gymnasium in Marktoberdorf Geschichte

Mit einem Schnitt von 0,69 legt Marco Schmid aus Wald das beste Abitur hin, das in Marktoberdorf jemals ein Schüler erreicht hat. Das zahlt sich für ihn aus.

02.01.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Das Jahr 2021 hat viele Schlagzeilen. Die bewegendsten Geschichten und Highlights gibt es hier nochmals zum Nachlesen. Dieser Artikel ist ursprünglich im September 2021 erschienen.

Marco Schmid aus Wald hat wohl für lange Zeit einen festen Platz im Geschichtsbuch des Gymnasiums Marktoberdorf. Er hat das beste Abitur erreicht, das jemals dort bestanden wurde. Der 18-Jährige hat einen Schnitt von 0,69.

Abiturient aus Marktoberdorf gehört einem erlauchten Kreis an

Umgerechnet bedeutet das: Der junge Allgäuer hat 896 von 900 möglichen Punkten geholt. Allein in fünf Fächern gelang ihm die Bestnote von 1+. Damit geht Markco Schmid zum erlauchten Kreis von acht ausgewählten Abiturienten in Bayern, die in München studieren und dabei kostenlos im Maximilianeum wohnen dürfen.

