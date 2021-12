Ungeduldiger 17-Jähriger fährt mit dem Auto durch Marktoberdorf - und wird erwischt

Drei Tage vor seinem 18. Geburtstag ist ein Jugendlicher aus Marktoberdorf am Steuer eines Autos erwischt worden. Welche Folgen das nun für ihn hat.

21.12.2021 | Stand: 14:03 Uhr

Ein 17-Jähriger aus Marktoberdorf konnte es offenbar nicht erwarten, selbst Auto zu fahren: Drei Tage vor seinem 18. Geburtstag setzte er sich ohne Begleitperson in das Auto seines Vaters. In der Bahnhofstraße in Marktoberdorf wurde er prompt von der Polizei kontrolliert.

Marktoberdorf: 17-Jähriger muss noch länger auf seinen Führerschein warten

Der Jugendliche muss nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro bezahlen. Weil die Polizei die Führerscheinstelle über solche Vorfälle informiert, muss der Marktoberdorfer wohl noch etwas länger auf seinen Führerschein warten.

