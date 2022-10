Von der Pflegehelferin zur Führungskraft: Claudia Schien hat Karriere in der Pflege gemacht. Seit 1998 arbeitet sie in Seniorenheimen in Marktoberdorf.

01.10.2022 | Stand: 18:15 Uhr

„Ich gehe gerne in die Arbeit.“ Überzeugt sagt Claudia Schien nach fast 25-jähriger Berufstätigkeit in der Pflege und Betreuung älterer Menschen diesen Satz. Einen Blick auf ihren Werdegang bestätigt, dass ihr der Pflegebereich im Laufe der Jahre viele Chancen eröffnet hat. Diese nutzte sie für ihre Karriere. Heute leitet Schien die Soziale Betreuung im Gulielminetti Seniorenwohn- und Pflegeheim und hat gerade eine weitere Qualifizierung zur Praxisanleiterin absolviert.

