Fans aus Marktoberdorf hoffen auf einen Einsatz des Allgäuer Torjägers. Wo sie gemeinsam die EM schauen dürfen und wie die Wirte auf die Lage reagieren.

14.06.2021 | Stand: 20:44 Uhr

Endlich Anpfiff für die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-EM. Am besten mit dem Thalhofener Kevin Volland. Der amtierende Vizeeuropameister und Weltmeister Frankreich soll am Dienstagabend bezwungen werden. Die Spannung und damit die Begeisterung steigt – sollte man meinen. Aber die Begeisterung ist auch in Marktoberdorf sehr verhalten.